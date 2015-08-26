世界黄金协会：黄金仍然是避险的良好选择

世界黄金协会(The World Gold Council，简称WGC)市场调查主管Alistair Hewitt周二(8月25日)表示，黄金价格此前随着股市暴跌开始回升的现象表明，黄金仍然是规避金融市场以及货币市场风险的良好避险选择。

Alistair Hewitt表示，“黄金已经作为避险产品在金融市场发挥了几百年的作用。对于金融危机、货币贬值、通货膨胀以及其他尾部风险，黄金都是良好的保值产品。这个属性是全球通用的。”

Alistair Hewitt指出，黄金的价格飙升在2007年至2009年的金融危机、到1987年的黑色星期一股市崩盘都表现出了避险的性质。他指出，“大众投资者以及机构投资者们都喜欢在他们的长期投资组合中加入黄金，我们的调查显示，在投资组合中根据对风险喜好的不同加入2%到10%不等的黄金成分，整体投资组合的表现可以被提高很多。”

Alistair Hewitt还表示，全球央行目前对于黄金的需求在过去几年中一直在增长。在今年第二季度，由央行购买的黄金数量达到了137吨。

Alistair Hewitt表示，“在其他黄金需求方面，珠宝、科技应用以及投资者需求受到不同的因素影响，涨跌不一。这些因素在不同的经济时期交替占据主导地位，但这也表现了黄金市场的与众不同。”