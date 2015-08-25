油价下跌担忧加剧 PEC成员称减产可能性仍小

由于近期国际油价意外大跌，石油输出国组织（OPEC）内部有关油价将继续下跌的担忧加剧，但减产的可能性仍然很小。

上周五，纽约油价六年来首次跌破每桶40美元大关。24日，亚洲市场的原油价格继续下滑。在原油供应充足和需求疲弱的持续压力之下，7月伦敦布伦特原油价格下降18%，目前价格约为每桶46美元，几乎为2015年最低价。

市场目前静待美国周四发布修正后的第二季度国内生产总值（GDP）数据。该数据对于美联储是否在9月启动加息具有重要参考作用。石油市场一直密切关注利率调整。通常情况下，利率上涨会导致美元升值，令以美元计价的石油对于持有其他货币的购买者来说更加昂贵，从而削弱购买需求。

据路透社报道，有OPEC消息人士称，一些海湾成员国对最近石油价格意外持续下跌十分担忧，但尽管如此，OPEC改变不减产立场的可能性仍然很小。

包括一些海湾国家在内的OPEC成员仍表示，中国仍然在购买和储存原油，中国对原油的进口需求仍在增长，他们预期全球原油需求将会强劲增长，助推原油价格在明年回升到每桶60美元。一位海湾石油生产国的OPEC代表预计OPEC现在不会采取任何行动，因为市场的状况并不明朗。一位OPEC消息人士表示，预期市场在第四季度会回暖，并提及季节性的炼油厂保养期过后原油需求将会增加。

与去年六月国家油价的高位相比，目前原油价格已经下跌过半。在OPEC成员中，那些相对比较富有的海湾国家成员能够更好地应对原油的低价。去年，尽管原油价格大幅下滑，以沙特阿拉伯为首的海湾国成员仍然主张OPEC实行不减产政策捍卫市场份额，以使得竞争对手遭受损失。但非海湾OPEC成员一直对油价的下滑表示出深深担忧，海湾成员国则很少表达这样的情绪。

6月，OPEC官员在最近的一次会议中重申维护市场份额战略，即不减产，当时也预期原油价格在2015年年底将借助全球原油需求的增长而出现反弹。但是近期原油价格的再度暴跌令这种情绪有所改变。

路透社援引一位OPEC代表称，预计原油价格会一直处于下行压力中，直到明年预期的需求增加情况出现之后才可以反弹至每桶55-60美元。OPEC期望明年全球石油需求量可以从每日128万桶增加到每日134万桶，同时预期随着非OPEC原油供应增长减缓，OPEC石油的需求也会上涨。

OPEC最大的两个石油生产国沙特阿拉伯和伊朗今年的石油产量都创下纪录，俄罗斯等国也一直在提高石油产量。据路透社报道，OPEC消息人士称，沙特阿拉伯很难逆转其坚持的不减产政策，尤其是在当下伊朗和伊拉克都准备提高原油出口时。

OPEC12月4日将举行下次会议，决定是否改变产量。依据OPEC规定，在12个成员中的大部分提出要求时，可以召开紧急会议。内部人士透露，除非沙特阿拉伯在要求者之列，否则紧急会议不太可能会召开。

全球原油供应持续充足，不断打压油价。OPEC最新公布的月报显示，7月欧佩克原油产量上升至每日3151万桶，创出2012年5月以来的最高水平。