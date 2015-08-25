全球金融市场哀嚎遍野 黄金成为“末日”幸运儿

国际现货黄金周二(8月25日)亚市盘初继续徘徊在1155美元附近。周一(8月24日)全球股市再度陷入暴跌漩涡，美元指数连续暴跌，大宗商品集体遭遇抛售潮。不过在大量避险情绪的刺激下，黄金市场虽然盘中一度触及1146美元日低，但最终仅微幅下跌并收在1150美元上方，成为这场灾难中少数的幸运儿。

美元指数周一暴跌逾2%，跌破93关口后，继续下行刷新2015年1月以来新低。全球商品价格跌至16年低位，新兴市场货币走低，市场恐慌指数VIX的飙升幅度创下历史新高。

此外，周一银价下跌4.8%，铂金价格大跌4.5%、钯金价格触及三年最低水平。

全球股市再遭屠戮 恐慌情绪蔓延

全球股市周一陷入一片腥风血雨之中，亚洲股市全面沦陷，欧美股市暴跌并进入技术性熊市。美国纳指开盘暴跌8%，纳指期货罕见触及“熔断机制”并短时间内暂停交易，随后标普和道指也步其后尘。市场分析人士指出，这一信号暗示投资者或将迎来更为猛烈的抛售潮。

亚洲股市周一创下三年低点，中国股市暴跌加剧，中国经济现状或带动全球经济放缓的疑虑打击全球市场，投资者纷纷撤出对高风险资产的投资。

距离2015年7月27日暴跌8.48%还不到一个月，今天A股单日跌幅达到8.49%，盘中一度暴跌9%，创涨跌停板制度实施以来最大跌幅。沪深两市近2200股跌停，期指全线跌停。

日经指数收低4.6%至18540.68点，去年10月以来首次跌破200日移动均线；澳大利亚指数大幅收低4.09%，创2009年1月以来最大单日跌幅；韩国股市下跌2.5%，为2012年6月4日以来单日最大跌幅；台湾股市周一收盘重挫4.8%至近33个月新低，盘中一度暴跌逾7%创史上最大跌幅。

欧洲泛欧绩优300指数周一收跌5.4%；德国DAX 30指数周一收跌5.0%，已自高点下跌21%并进入技术性熊市；法国CAC 40指数周一收跌5.6%；英国FTSE 100指数周一收跌4.6%，破6000点，为2013年以来首次。

美股开盘急跌，纳斯达克跌超8%，标普急跌5%。美股盘前，标普500、纳斯达克和道琼斯股指期货均跌逾5%，触发熔断机制。

接近美市开盘，纳指期货(NASDAQ 100 9月期指)触及“熔断机制”，并暂停交易15分钟，之后恢复正常交易。

不过，美股跌幅随后有所收窄。截至收盘，道指收跌587.47点，跌幅3.58%，创18个月新低。标普500指数收跌77.68点，跌幅3.94%。纳斯达克综合指数收跌179.79点，跌幅3.82%。三大股指全部进入回调区，从近期高点回落约10%。

有恐慌指数之称的CBOE波动性指数（VIX）一度大涨近90%，至53.29。该指数收盘报40.9，单日涨幅为46%，远高于其20的长期平均水平。

新生银行研究部门主管Takako Masai表示，“市场现在很恐慌。有点像亚洲1990年代末期的亚洲金融危机。投机客在卖出最脆弱的资产，”

大宗商品迎来抛售潮

周一纽约交易时段美元指数一度创下近半年来最大跌幅，大宗商品市场触及1999年来最低水准，拖累大宗商品货币扩大跌幅。除经济放缓影响需求的忧虑之外，有着超过20年经验的外汇交易商认为，中国对美元计价资产的抛售令大宗商品市场“雪上加霜”。

现在担任GPS Capital Markets业务发展主管的David Pierce周一(8月24日)表示，中国可能正在大量卖出大宗商品等以美元计价的资产。

彭博大宗商品指数周一下挫2.2%，创下1个半月来最大跌幅。铂金创下两年最大跌幅；黄金期货盘中起伏不定，最终收跌0.5%。纽约交易的西德州中质油期货跌5.5%至六年最低收盘水平；铜价和铝价跌至六年低点。

大宗商品的下跌拖累加元、澳元、纽元和挪威克朗等大宗商品出口国。纽元/美元在纽约交易早盘一度暴跌8.32%至0.6130，触及2009年以来最低位。

Pierce说道：“大宗商品跌幅如此巨大相当罕见，中国可能是抛售以美元计价的大宗商品的大卖家，这进一步影响大宗商品类货币，导致大宗商品货币比美元更加疲弱的态势。”

在Pierce看来，中国抛售大宗商品等资产的原因之一就是近期股市的持续下滑。他说道：“股票市场的内爆导致很多公司需要现金，只能将手头的一些资产变现。”

Mine Life Pty驻悉尼 的董事总经理Gavin Wendt表示，“市场紧张不安对黄金素来是个好消息。真正的投资者再一次利用市场的疲软作为极佳的买入时机，增强了我对黄金的积极看法。”

朝韩结束军事对峙

经过了长时间的和谈后，周二(8月25日)朝韩双方达成了协议，并结束此前的军事对峙。朝鲜将对韩国人员踩中地雷表示遗憾，并同意解除朝鲜半岛战争状态。韩国则将暂停反朝宣传广播。

两国发表声明表示，朝鲜将停止其向韩国发射导弹的威胁。韩国政府曾威胁将以更强大的火力回应任何袭击。

朝鲜对韩国的反政权广播尤其敏感。朝鲜政府一直在国内进行信息封锁，以维持独裁。此前朝鲜最高领导人金正恩曾下令朝鲜人民军前线联合部队于当地时间上周五17:00开始进入战争状态。

美联储9月加息概率骤降

国际金融市场震荡以及对中国引领全球经济减速的担忧加重，恐将打乱美联储(FED)欲很快开始升息的计划，降低9月升息的几率。

在此之前的几周中，投资者一直对中国经济遇阻的程度及其对其他地区的影响感到不安。而昨日的市场动荡让他们相信，美联储将会暂时按兵不动，直到市场重新平静下来。

BCA Research首席分析师Martin Barnes表示，“在市场震荡如此剧烈时升息是愚蠢的。”

与上周相比，投资者目前认为美联储在9月16-17日升息的机率远远较低。据Tullett Prebon数据显示，华尔街互换合约价格暗示交易商认为9月升息机率为24%，低于上周的46%。

市场卖压及美元跳涨，显然至少让一位美联储决策官员暂时犹豫了一下。亚特兰大联储主席洛克哈特两周前才表示，可能在9月开始收紧货币政策，但周一只是表示，升息有可能发生在“今年某个时点”。

巴克莱先前认为9月将升息，如今则预计在明年3月以前不会升息。

贝莱德(Blackrock)固定收益投资长Rick Rieder表示，即使他希望美联储下月加息，但市场波动将使其难以采取行动。

另外，投资人也已缩减自身对美国长期通胀的押注。美国10年期国债及美国10年期通膨保值债券(TIPS)间的收益率差距于周一触及七个月低位，显示投资者认为未来10年通胀率将在1.5%左右，远低于美联储2%的目标。

美联储今年以来小心地雕琢措辞，暗示其正接近开始升息，而且9月加息的希望并未彻底破灭。美国股市上周五开始的大跌走势可能仍会自行扭转，而且关键的8月就业报告或将显示，就业市场进一步改善。

摩根大通(JPM)首席美国分析师Michael Feroli称，“现在刚到8月，而市场动向瞬息万变，不过他还指出，如果市场延续大跌走势，将不利于9月升息。”

有交易商称，虽然美元指数颓势反映市场怀疑美联储(FED)能否在下个月加息，但迄今为止联储并未发出明确信号，很多大宗商品和新兴市场货币走势将继续挣扎。

金价守稳1150 分析师怎么看？

盛宝银行(Saxo Bank)商品分析师Ole Hansen表示，对全球增长和出现通缩的担忧是目前大宗商品市场抛售的背后动因，这使得原油和工业金属等大宗商品价格承压。

Hansen认为，金价要上行突破1169美元/盎司才能在技术面有所推动，如果不能突破该水平，并且股市稳定下来的话，那么市场会出现卖家，不利金价。

MKS表示，周一金价一度跌破1150美元/盎司水平，不过最终还是回到该水平上方。面对股市的波动，对黄金持续的兴趣会支撑金价在1150美元/盎司附近。

丹斯克银行(Danske Bank)分析师Jens Pedersen周一(8月24日)表示，尽管美元走弱以及市场对于中国经济的担忧情绪推动黄金走高，但是黄金回暖的起点是美联储9月加息预期使黄金受挫，所以黄金在中长期内仍然存在下行压力。

福四通（INTL FCStone）商品咨询顾问Edward Meir在周一（8月24日）的报告中表示，美联储在未来几个月加息的次数不可能超出一次，或者两次，这可能推动金价在秋季走高。

摩根士丹利周一在报告中表示，只要美元仍处于守势，黄金将维持近期的上行动能，预期黄金的上涨动能将得以持续。