全球股市崩盘 美英加息预期受挫 欧日成避险宠儿

国际金融市场周一(8月24日)经历了让人触目惊心的全线大跌。美国、欧洲、亚洲股票市场全线大幅下挫。外汇市场也随着整体金融市场的波动而大幅震荡。股市动荡导致美元指数受到冲击，经济前景的惨淡局面使市场对于美联储加息存在巨大担忧，美国国债收益率也出现大幅下滑。另一方面，相比具有保值性质的欧元和日元则在欧亚股市暴跌时受到青睐，欧元/美元日内大涨超过200点，美元/日元则暴跌3%，重新回到年初118左右水平。

股市暴跌源于对于中国以及其他新兴市场国家经济放缓的担忧，全球投资者恐慌情绪蔓延，大量逃离高风险资本转向投资避险产品。这使得全球大宗商品价格全线下挫，导致澳元、纽元、加元等货币大幅贬值。国际铜价继续暴跌2%，原油价格也大跌超过4%。市场对于原材料和能源的预期降至历史新低。

英镑尽管兑美元上涨，但涨势主要是因为美元指数大幅下跌，英镑本身也受到全球市场恐慌的情况影响。市场对于英国央行加息的预期受到股市暴跌的影响急剧冷却。同时随着欧元近期大幅回升，英镑兑欧元大幅下跌，过去四个交易日累计下跌4%。英国财政大臣奥斯本周一表示，英国经济或受到中国市场动荡的影响。

美股期货罕见触发熔断机制 市场情绪空前低落

全球股市周一陷入一片腥风血雨之中，不过这一跌势并没有缓解的迹象。接近美市开盘，纳指期货罕见触及“熔断机制”并短时间内暂停交易，随后标普和道指也步其后尘。市场分析人士指出，这一信号暗示投资者或将迎来更为猛烈的抛售潮。

接近美市开盘，纳指期货(NASDAQ 100 9月期指)触及“熔断机制”，并暂停交易15分钟，之后恢复正常交易。熔断机制(Circuit Breaker)即自动停盘机制，是指当股指波幅达到规定的熔断点时，交易所为控制风险采取的暂停交易措施。

在纳指触及“熔断机制”之后，美股标准普尔500指数期货和道琼工业指数期货触及熔断水平，暂停交易15分钟。

除此之外，欧洲股市的跌幅也在不断扩大，欧洲泛欧绩优300指数周一收跌5.4%，德国DAX 30指数周一收跌5.0%，法国CAC 40指数周一收跌5.6%，英国FTSE 100指数周一收跌4.6%。

法国兴业银行(Societe Generale)的全球策略师Kit Juckes指出，“市场担心中国经济将会进一步陷入疲弱，以及对于大宗商品继续下跌和中美央行的政策不确定性的忧虑都在‘折磨’。”

他表示，“全球大宗商品和股市之间的悲凉并不是新的‘剧本’，但是现在的危险是，两者正在重新修正关联。就像是2000年互联网泡沫破灭时，新兴市场危机打开了美国经济衰退的开端。”

欧元、日元大幅攀升 避险情绪增加大量买盘

周一欧市盘中，全球股市继续跌跌不休，避险浪潮不减反涨。在此种背景下，欧元/美元刷新七个月月新高至1.1706；美元/日元则破位下行，一度刷新七个月新低至116.50，随后回升至118水平。

因投资者担心中国经济趋缓，抛售高风险资产，大举涌入买入避险货币。因投资者将美联储(FED)将于9月升息的预期推后，美元指数跌至两个月低点。此外，美国10年期国债收益率下跌至2%以下，同样削减美元的购买吸引力。欧元/美元盘中一度触及6个月以来最高位。欧元最近几周持续走强，可能令欧洲央行(ECB)感到不安。

传统避险货币日元表现强劲，美元/日元低开低走。欧元和瑞郎表现相对较强，欧元近期强势比较意外，可能是因为之前大量的欧元/美元空头平仓。

据分析人士称，近期市场的发展显示美联储很可能不会在9月份加息，这对美元是一个打压，之前大量欧元/美元和日元/美元的空头平仓，导致欧元和日元在近期表现强劲。

在恐慌大潮袭击中，欧元却逆市表现一枝独秀，那为何欧元走势会如此强劲？而最有可能的答案是人们正寻机套利。随著欧元区较低的利率和大规模的宽松，欧元正成为套利交易者的偏好。

大宗商品市场重挫 澳纽等商品货币遭殃

周一大宗商品市场再受新打击。布伦特和美国原油期货触及六年半低位，因担心全球供应过剩，以及中国需求可能放缓。美国原油期货价格跌破39美元/桶，布伦特原油期货则跌破45美元/桶的重要支撑。期铜下挫2.5%，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及六年低位每吨4920美元。期镍大跌4.6%，至2009年以来最低点每吨9730美元。

商品货币澳元跌至六年低位，很多流动性不高的新兴市场货币大跌，因中国股市重挫逾8%，引发市场担心外资流出。

近几周中国公布的经济指标疲弱，其中上周五的一份调查显示中国制造业活动进一步恶化之后，围绕中国经济放缓及全球经济增长的担忧情绪弥漫整个市场。

有分析人士指出，虽然美元颓势反映市场怀疑美联储能否在下个月升息，但迄今为止联储没有发出明确信号，很多大宗商品和新兴市场货币走势将继续挣扎。

PineBridge Investments债券投资主管Tadashi Matsukawa称，“在这样的情况下，美联储通常会放松政策。但目前为止美联储并未这样表示，这加大了市场风险。”

亚洲股市跌至三年低点，中国股市跌势加剧。欧洲股市当日全部开低，美国股指期货也预示美股将大跌。这些动态凸显全球市场充满悲观情绪。

荷兰国际集团(ING)的外汇分析师Petr Krpata表示，“股市下跌以及美国国债收益率大降，显然不利于美元/日元。只要当前的市场环境保持不变，美元/日元跌破120心理关口的可能性就会上升。”

英国央行加息预期被冷却 财政大臣担忧中国动荡冲击英国市场

周一欧市盘中，英镑兑一篮子货币跌至两周低点，因投资者认为全球股市的大幅下跌将阻止英国央行在短期内加息。英镑兑欧元跌幅最大，过去四日累计下跌4%。

“此次升破关键阻力位0.7225-0.7269显然是多头信号，暗示这波反弹远未结束，”摩根大通技术分析师在周一给客户的报告中写道。摩根大通分析师认为欧元/英镑“非常可能”继续上涨，达到5月高位0.7484，并可能触及0.7635。

在对中国经济增长减缓的担忧造成全球股市全面暴跌之际，英国财政大臣奥斯本周一称，国际股市的走势可能冲击英国经济。

“每个人都在担忧亚洲金融市场的情况，”奥斯本今天在与芬兰财长Alexander Stubb会面后接受媒体采访时称，“我想借此提醒各位，英国并不对全球情况免疫。”

奥斯本的评论凸显了投资者和决策层之间日益增长的不安情绪，因中国股市抛售蔓延至全球，引发对全球经济潜在影响的担忧。中国股市创2007年来最大单日跌幅，大宗商品跌至16年低点，新兴市场货币跌至新低。

“很明显中国政府在竭尽全力稳定市场。”奥斯本称。其还表示，当前的情况突显了其它国家“管好自己事儿”的重要性。