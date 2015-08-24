受中国经济放缓疑虑拖累 伦敦期铜及期铝跌至六年低位

伦敦期铜和期铝周一(8月24日)继续下跌，并双双触及2009年以来最低水准，因市场担忧全球头号工业金属消费国——中国的经济成长放缓。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜最多下跌2.1%至每吨4,950美元，创2009年7月以来最低。伦铜今年至今累计挫跌21%，连跌第三个年头。期铝下滑0.5%至每吨1,540美元，为2009年6月以来最低。

此前中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，中国经济增速破7风险加大。

此外，亚洲股市和油价周一均下跌，此前美股再遭重创，因围绕中国经济放缓的担忧加深，继续令全球股市感到不安。

除中国之外，美国之前公布的数据也显示，8月制造业活动扩张速度意外降至近两年来最低。

上海期交所期铜周一下跌2%，至每吨人民币38230元。

尽管有数据显示中国7月精炼铜进口飙升6%，但这并不足以抵消对中国经济深层结构性问题的担忧。

上周五(8月21日)现货铜较三个月期铜每吨升水6美元，为5月以来最高水准，表明短期供应正变得紧张，这值得看空铜价的投资者深思。

其他金属方面，印尼最大锡矿商PT Timah高管和政府官员周五表示，印尼政府已批准该公司重新出口，公司希望在9月初开始出口。