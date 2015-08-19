美联储已成“过去” 如今全球汇市焦点是“落井下石”

现在距美联储近10年来首次加息可能仅剩一个月的时间，外汇交易员却把注意力转移到全球经济放缓的主题上。在本月货币贬值最严重的四个地区中，新加坡、台湾和南非这3个地区都与中国大陆经济有密切关系。随着中国的需求放缓，这3个国家或地区的经济也将疲软，其货币也会遭受冲击。欧洲央行和日本央行仍继续实施宽松政策，美联储却更接近加息，甚至在这种货币政策分化的情况下，欧元(1.1041，0.0016，0.15%)和日元(124.27，-0.096，-0.08%)也没有遭遇抛售。“如果美联储加息，外汇市场可能根本不会出现大的反应——这是早有准备的行动。” Amherst Pierpont Securities策略师Robert Sinche称，“因此，我认为外汇市场的推动因素已经转移至全球经济增长的不确定上。”本月，新台币和新加坡元(1.4025，-0.0006，-0.04%)兑美元都贬值了2.2%，南非兰特和墨西哥比索也贬值了1.7%。周二，由于中国股市暴跌，挪威克朗和澳元(0.7338，0.0003，0.04%)遭遇最大跌幅。高盛预计，铁矿石价格未来18个月内将下跌约30%，铁矿石是澳大利亚的主要出口商品之一。在澳洲联储称将维持宽松货币政策后，澳元(0.7338，0.0003，0.04%)兑主要货币下跌。澳洲国民银行策略师Gavin Friend称，“我们预计澳元(0.7338，0.0003，0.04%)仍会贬值，主要原因是中国经济放缓和国际贸易持续恶化。”Friend预计，2015年底澳元兑美元(0.7338，0.0003，0.04%)将下滑至0.7，2016年一季度将下滑至0.68。周二，澳元(0.7338，0.0003，0.04%)/美元在0.7341附近波动。随着WTI原油价格下跌至2009年来最低收盘价附近，加元(1.3041，-0.0017，-0.13%)也贬值。上个月，由于市场预期全球经济供给将长期过剩，需求疲软，油价下跌至50美元/桶下方。