日本二季度GDP年率初值为-1.6% 经济或再次陷入停滞

日本内阁府17日公布2015年第二季度(4月至6月)国内生产总值(GDP，季节调整值)初值，剔除物价变动因素后比上季度实际减少0.4%，换算成年率为下降1.6%，时隔两个季度转为负增长。个人消费及出口不振为主要原因。

尽管去年4月消费税增税后低迷的经济一度转为上升基调，但此次数据显示很可能再次陷入停滞。

其中，个人消费比上季度减少0.8%，设备投资下滑0.1%，公共投资增长2.6%，出口减少4.4%。

与经济实际感受接近的名义GDP环比增长0.0%，换算成年率为上升0.1%。

日本二季度实际GDP季环比初值-0.4%，预期-0.5%，前值从1%修正为1.1%。

日本二季度名义GDP季环比初值0.0%，预期0.1%，前值从2.3%修正为2.2%。

日本二季度实际GDP平减指数同比初值1.6%，预期2.1%，前值从3.4%修正3.5%。

日本GDP数据公布后，美元兑日元波动不大。

日本经济财政大臣甘利明：

将密切关注中国经济发展；

美国经济处在复苏的轨道上，并不需要太多担忧；

第二季度许多暂时性因素给GDP带来的影响是巨大的；

有很多理由可以期待7-9月的消费支出将反弹；

工薪资增长的速度与企业创纪录的利润增长不匹配；

需要做更多的努力来提振薪资以及资本支出；

企业仍有许多增加资本支出的空间；

食品价格上涨可能是打压消费者增加支出的一项因素。现在不考虑采取经济刺激措施；日本政府的目标不是推低日元。