2016年10月24日 – 28日欧元、英镑、日元、瑞郎行情预测

首先回顾一下上周的预测：

– 预测欧元/美元的走势，大部分专家（约60%），基于H4和D1指标100%的支持，预计这一对可能会走到二、三月的低点1.0800-1.0825。这只是一个时间问题。1.0900的水平为短期支撑。事实上，这种支撑是一个短期的，上星期五的行情就很容易到达，然后下降到1.0860的水平。其次是一个小的反弹，最后这对一周结束在1.0885的水平；

– 作为提醒，70%的分析师给英镑/美元的预测，在H4图形分析的支持下，估计在不久的将来不会低于1.2100的水平，也就是说将在1.2100-1.2330横向通道移动。这一预测100%正确。本周的低点被记录在星期一的1.2135。星期二和星期三几次尝试突破阻力失败，一周结束在指定的通道边缘-在1.2230的水平；

– 美元/日元。在这里，图形分析提供了最准确的预测，它预测这对将下降，并在102.80–104.30的横向趋势运动。事实上，这对这上星期一开始就下降，并在所有五天，它保持在横盘通道103.16–104.35内；

– 美元/瑞郎继续坚持其主要目标–1.0100的高位。上周，分析师们认为这一对暂时性反弹了一部分。但他们中的40%人坚持认为，在下降之前，它应该达到0.9950的位置。这对不仅达到了目标，而且还击败了一点点，移动到一周的水平0.9962。

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预测即将到来的一周：

总结来自世界领先的银行和经纪公司，并根据各种技术和图形分析方法以及几十名分析师以及预报的意见：

– 谈论欧元/美元的未来，70%的专家认为，这对将继续至少下降到1.0800的水平。100%的H4和D1指标同意这个预测。如果对美国经济状况的预测被证明是真实的，下降可能更大。一些九月的经济数据将在10月27日星期四公布，以及10月28日星期五即将公布的GDP年度数据。分析人士预计，他们对美元持积极意见，进一步降低了美元贬值的可能性。作为提醒，去年这一对的水平降到了1.0500以下。约30%的专家和H4的图形分析，得出第一个横盘运动在1.0855–1.0915区间并回升至1.0960的水平，这是另一种观点。下一个阻力将在1.1100；

– 英镑/美元。在这里，大约有80%的分析师，基于70%的指标，估计在不久的将来，这对将开始下降到1.2100的水平，然后再到1.2000。至于图形分析，根据其读数将保持在1.2135至1.2300一段时间，然后其波动性将增加到1.2000至1.2430。英国央行行长Mark Carney和欧洲央行总裁马里奥·德拉吉的发言将在星期二，他们的演讲可以影响一个新趋势的形成，以及对美国经济的上述数据产生影响。应该指出的是，分析师的意见正在发生变化，超过55%的人预计这对在新的一年将上升到1.2800–1.3000区间；

– 美元/日元。连续第四周的专家的意见呈现分裂：40%投票的上升，40%下降，20% -为一个横向趋势，支点103.45。如果我们把结合70%的指标读数和图形分析的各种意见，在不久的将来，我们可以期望这对升至105.00的水平，然后下降到支撑位103.20。下一个支持将在102.80。回到专家的意见，它可能会指出，在中期内，已经有65%的人认为这对肯定会达到105.00的新高；

– 对于美元/瑞郎的预测，这里的一切都是不变的：大约60%的分析师，90%的指标和H4图形分析投票这次有可能突破1.0000，然后回调到0.9700-0.9800区间。剩余的40%专家认为，这对将反向向下，未能达到这一基准水平。最近的支撑水平将在0.9855和0.9820，然后在0.9765和0.9695。

NordFX分析师罗曼布特克

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