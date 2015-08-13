第二季全球黄金需求降至六年低位--WGC

世界黄金协会(WGC)周四公布的报告显示，第二季黄金需求降至六年低位，因金价走势平淡，而且股市收益前景更佳遏制了黄金需求。

WGC称，第二季黄金需求量下降12%至914.9吨，其中近半数降幅来自中国和印度。全球珠宝买需下滑14%，黄金投资减少11%，央行买盘减少13%。

“消费者信心低迷使珠宝需求承压，黄金投资因金价走势缺少方向及股市上涨而受损，”WGC还称。

中国消费者需求下降3%，股市波动和对经济增长减慢的担忧都削弱消费者信心。即便减少216.5吨，中国仍是全球最大黄金消费国。

全球第二大黄金消费国--印度的珠宝消费减少23%，因恶劣天气打压了农村收入；同时黄金投资下降30%至六年低位，因股市具有吸引力而且金价走向存在不确定性。

现货金第二季陷于区间盘整，季度波动区间为八年来最窄。此后金价大幅下挫，上个月末触及五年半低位。

WGC表示，金价下跌应该会提升亚洲全年黄金需求，并称人民币本周贬值也料将提振需求。

“全球经济发展的主要话题之一便是，人民币将在全球金融市场拥有比以往都大的影响力，”WGC市场情报经理Alistair Hewitt称，“而要想做到这点，需要采取浮动汇率，需要国际化。”

“到那时，我们将看到外汇和金融市场波动性将上升。这些因素最终将支撑黄金需求，因为人们会寻求对冲风险。”

上季中东消费者需求下降近四分之一，土耳其买需减少50%。

但美国和欧洲消费者需求增强，欧洲投资者因希腊忧虑而买进。

欧洲金条和金币需求增长19%或7.3吨，其他市场则平均下滑1.7吨。欧洲第二季黄金上市交易基金(ETF)投资增加6.6吨，同期全球黄金ETF则流出近23吨。

WGC称，“金条、金币以及黄金ETF需求增强，因希腊危机及欧元区稳定可能受到威胁。”

WGC预计，全球2015年黄金需求将达4,200-4,300吨，去年为4,220吨。