FED副主席言论挫伤美元 黄金大突破终实现直攻1120

国际现货黄金周二(8月11日)亚欧盘中先抑后扬，触及日内低点1093.90后稍作盘整，于欧市盘初急涨近10美元，突破7月20日以来关键阻力1110水平，刷新三周高点至1119.50美元/盎司。美联储周一公布的7月就业市场状况指数（LMCI）不及前值，美联储副主席费希尔表示通胀很低，美元脆弱的神经被刺痛，黄金受空头回补提振突破1100大关。

市场当前的主要焦点可能是美国7月零售数据，该数据被称为“恐怖数据”因其往往引起市场剧烈的波动。此外，纽约联储主席杜德利将在周三发表讲话，在美联储加息日益临近之时，官员对加息的态度也越来越重要，这关系到有多少委员会在以后的FOMC会议上投票支持加息。

LMCI表现平平 美元回落黄金反弹

美联储周一（8月10日）公布的数据显示，美国7月就业市场状况指数(LMCI) 录得1.1，前值由0.8修正为1.4。数据表明美国劳动力市场在7月的表现不如6月强劲。美联储曾表示该指标比非农更好反映出劳动力市场的真实情况。

就业市场状况指数（LMCI）是美联储基于19该指标综合而成的一个模型。其中，失业率和非农私企就业人口数据的权重很高，但该模型也同时考虑了其他因素，例如JOLTS职位空缺、兼职人口。

美国劳工部（DOL）上周五公布的7月非农就业报告显示，美国7月私人非农就业人数增加21.0万，略低于前值22.3万，而失业率持平于前值5.3%。因此，LMCI低于前值也不意外。

LMCI数据公布后，美元指数滑向97.00整数关口，现货黄金一举突破1100大关阻力，并刷新近三周高点至1108.80美元/盎司。

费希尔称通胀极低 美联储加息将缓缓而行

在上周美国一系列重磅经济数据和亚特兰大联储主席洛克哈特发表支持9月加息的鹰派言论后，市场对美联储9月加息的预期急剧升温。随着加息的脚步日益临近，美联储官员，特别是具有投票权的联邦公开市场委员会（FOMC）委员的讲话是市场关注的焦点，任何与加息有关的信息无疑将拨动市场敏感的神经。

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer) 周一(8月10日)表示，“我们正处于接近充满就业的情况，但通胀极低。当前通胀的很大一部分是暂时的。”他同时补充道，在原油和其它原材料价格走低的影响消散之后，“这些因素将在某个时候稳定下来，所以通胀不会永远像现在这样低。随着美国经济接近实现充分就业，美国顽固的低通胀不会持久。“

就业和通胀是美联储在加息时最为关注的两个因素之一，在就业稳步改善之际，低迷的通胀水平成为阻碍美联储加息的最大潜在因素。因此，市场对费希尔此番言论极为敏感。

素有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath周一(8月10日)撰文表示，美联储副主席费希尔周一讲话向投资者透露的最主要信息就是：美联储接下来将会面临非常艰难的抉择。决定是否在9月首次加息对美联储官员来说仍然是非常困难的。

整体来看，Jon Hilsenrath认为费希尔的讲话表明，美联储官员对于9月加息仍然举棋不定。官员们担忧通胀水平可能较预期更长时间维持低位。

路透评论称，费希尔的讲话为美联储9月加息带来不确定性。

受费希尔言论和美联储平淡的LMCI双重打压，美元指数应声下滑，脱离了上周五触及的近四个月高位，盘中最低一度触及97.03。

与此同时，亚特兰大联储主席洛克哈特在亚特兰大的活动上致开幕词称，美国“在减少失业和就业不足方面取得巨大成功。”其同时指出，美国5.3%的失业率“仅略高于经济学家们认为与充分就业一致的水平”；结构性因素导致劳动力市场松弛状况持续。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)10位委员中，有四位已公开承认9月升息的可能性，包括洛克哈特、联储理事鲍威尔、旧金山联储主席威廉姆斯和里奇蒙德联储主席莱克。美联储即将加息，不过通胀低迷，美联储可能首次小幅加息，随后缓慢收紧货币政策。

投行看空黄金进行曲继续上演 空头退却黄金大反弹上演

国际投行近期强烈看空黄金不是什么新鲜事，以空军司令高盛为首的投行认为黄金将进一步下跌。高盛认为，黄金将跌破其近两年坚持的目标1050美元/盎司，甚至跌破1000美元大关。而摩根士丹利认为，黄金在极端情况下可能跌至800美元/盎司。

看空在继续！

瑞银集团(UBS)周一(8月10日)将未来1个月黄金价格预估从1200美元下调，至1050美元/盎司；并将未来三个月黄金价格预估从1170美元下调至1125美元/盎司。与此同时，瑞银将未来1个月白银价格预估由15.50美元下调，至14美元/盎司。

澳新银行(ANZ)周一(8月10日)预期近期黄金有可能下探1020水平。

澳新银行强调，目前黄金市场与2013年最大的区别是，尽管金价已经跌破当年低位，但实物黄金溢价并没有触及纪录高位，这使得全球金价丧失支撑。

巴克莱银行(Barclays)分析师Feifei Li周一(8月10日)在报告中写道，预计今年三季度将进入最疲弱的时时期，但非经济合作与发展组织(OECD)成员国的央行可能持续买入黄金。

然而，美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，商业性套期保值力度来到了2001年来的谷底。“快钱（投机资金）”正在追随市场动能，而“聪明钱（套保资金）”也在解除对黄金的对冲力度。

回望最新一轮黄金疯牛市况，期货对冲净空头头寸峰值发生在2009年12月，而后价格又涨了50%。

不过，CFTC报告很难精确“极端水平”的定义，价格转势的判断也相应很难做出。根据多个市场的头寸分析历史数据，当投资者认为“极端水平”已到来时，往往之后还有更极端的头寸水平。此外，持仓情况可以先于价格趋势“见顶”或者“见底”。即便其难以对价格造成即时的影响，但商业性对冲者的“聪明钱”毕竟实现了金价见底的一个必要条件。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月7日)公布的周度报告显示，截至8月4日当周，对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金投机净空头头寸减少1041手，至10293手。尽管对冲基金持有的空头处于纪录高位，并连续第三周维持净空头，但有迹象表明机构现金从贵金属市场撤出的热潮或正逐步消退。空头头寸降低正是黄金自五个半月低点反弹的巨大推动力。