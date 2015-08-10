沪指午后暴涨逾5% 国企改革概念股集体发飙

周一(8月10)午后上证综指上涨逾5%，创7月10日以来最大涨幅。分析师指出，上周连续缩量后，短期市场做空动能逐渐减弱，今日国企改革概念股受消息刺激集体走强激发人气，但后续反弹力度和节奏仍需量能配合。

北京时间14:34，上证综指上涨5.07%，报3933.94点。

《南华早报》稍早报道称，中国国务院已批准国企改革方案。该消息对于市场人气有较强刺激作用。

上证综指1114支成份股中，逾970支上涨。对上证综指贡献最大的个股：中国石油上涨3.1%，中国重工涨停，中国神华上涨7.2%，中国中铁上涨8.9%，中国人寿上涨4.1%。

沪深300指数上涨4.4%，创业板指数上涨5.1%。

公用事业类在上证五大行业分类指数中表现最佳，上涨6.6%。中国联通、华电能源、华银电力、桂东电力、锦州港、外运发展等均涨停，中海海盛上涨7.1%。

电信类在沪深300指数十大行业分类指数中表现最佳，上涨7.2%。

知情人士称，中国计划对中远集团和中国海运集团进行整合和改革。中国船舶、中国重工均收报涨停。

中远集团和中海集团旗下上市公司上周五收盘后和本周一开盘前纷纷发布内容相似的公告称，接到控股股东通知，正在筹划重大事项，各自股票 自8月10日起停牌。中国远洋、中远太平洋、中远国际控股、中海集运等 在香港停牌，中国远洋、中海发展、中远航运、中海集运等在上海停牌。

彭博亚洲首席经济学家欧乐鹰表示，中国船运领域一直是过度投资和产能过剩的典型，通过重组解决上述问题是正确的举措。

作为救市“国家队”的重要一员，中国证券金融股份有限公司(简称“证金公司”)正在迅速成为中国股市最具影响力的投资者之一，据外媒报道，在已有的3万亿元人民币救市资金基础上，证金公司可能还将再获得2万亿元人民币的资金支持。

从上市公司公告来看，证金公司偏爱大盘股，尤其是铁路板块。

申万宏源驻上海国际业务部门主管Gerry Alfonso称，周末公布的经济数据令人失望后，投资者似乎预期会有刺激政策出台；银行板块表现落后大盘，或许表示投资者预期的是广泛的支持措施，不限于大盘股。

首创证券策略分析师邵帅说道：“现在基本上一个是国企改革，一个是技术性的修复。”

他并称，中国主要综合航运企业中海集团和中远集团下属上市公司集体停牌再度激发了市场对国企改革和央企整合的预期，且相关品种目前仍处在大幅回落后价格偏低的状态，短期股价弹性较好，其上涨对于指数的贡献也比较明显。