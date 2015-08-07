“超级周四”首秀惊艳！英央行“鸽”声震天 英镑一泻千里

英国央行“超级星期四”果然掀起汇市的“英镑旋风”。周四(8月6日)英国央行公布了利率决议、会议纪要和经济通胀预期等一系列重磅事件。纪要显示，MPC(货币政策委员会)中仅有麦卡弗蒂一人投票支持加息，这也让市场担心英国央行不会在近期采取行动。同时，央行还下调了今年的通知预期，英镑/美元随后短线急挫，汇价暴跌逾百点，最低触及1.5488水平。

英国央行(BOE)在声明中宣布，维持利率于0.5%的历史低位不变。同时，央行还宣布维持量化宽松规模与3750亿英镑不变。

英国央行随后公布的会议纪要显示，MPC(货币政策委员会)以8：1的投票结果维持利率不变。MPC中仅有麦卡弗蒂一人投票支持加息25个基点至0.75%，之前市场普遍预期另一位委员威尔也将支持加息。

这一投票结果也暗示，英国央行内部的加息阵营势力并没有市场预期的有所增强，央行短期内加息的预期也随之降温。

消息公布之后，英镑/美元瞬间上演“高台跳水”。汇价自1.5600水平直线跌破1.5500关口，最低触及1.5481，刷新近两周低位。

随后英国央行还在通胀报告中公布了对于经济和通胀的最新预期。央行预计，英国2015年GDP增速预期为2.8%，此前预期为2.5%；英国2016年GDP增速预期为2.6%，此前预期为2.6%；英国2017年GDP增速预期为2.5%，此前预期为2.4%。

英国央行下调2015年通胀预期至0.3%，同时预计2017年通胀位于2.03%，2018年后通胀位于2.14%水平。

央行在报告中指出，油价在度下跌，且英镑在过去三个月走强，今年第四季度通胀可能再度跌破0水平。但央行仍预计通胀将在两年内回到2.0%目标，这也符合先前在5月的预期。

央行称，“如果央行利率跟进市场收益率所暗示的路径，经济增长足以使通胀在两年内回到目标。一些决策者认为通胀有上档风险，因强势英镑的影响较预期为低等因素。”

对于加息时间方面，英国央行指出，其预估均根据金融市场上的押注，金融市场认为利率要到明年第二季才会开始上升。分析师多数预期会在2月首度升息。

市场分析人士指出，会议记录整体论调及英国央行的季度经济预期都暗示，央行担心英镑可能上涨让通胀受抑。这次是英镑出现暴跌的原因之一。

除此之外，英国央行宣布将把9月份到期的169亿英镑国债再投资。央行称，将均衡购买3-7年期、7-15年期、15+年期的国债，国债回购标售定在14.1亿英镑。