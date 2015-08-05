韩国将在10月初推出人民币-韩元期货合约

韩交所主席崔京秀(Choi Kyung-soo)表示，韩国将把人民币-韩元期货合约的推出时间从原定的6月推迟到10月初；原定时间因扩大股票和期货交易区间而被推迟。

韩国企划财政部和韩国证交所的消息人士此前透露，韩国计划最早6月推出人民币-韩元汇率期货合约，以促进首尔的人民币-韩元交易市场。

“我们将推出人民币-韩元期货合约，作为一个对冲货币风险的手段，因未来直接韩元-人民币交易将大幅增长，而且会有更多的交易以人民币支付，”崔京秀在接受路透采访时表示。

崔京秀表示，韩国证交所正在考虑吸引人民币计价债券在该交易所交易，以满足寻求高收益的韩国投资者的需求，同时也满足希望在更稳定市场中融资的中国企业的需求。

崔京秀表示，自中国7月暂停股市IPO之后，韩国证交所已收到越来越多的来自中国企业的IPO事项询问。目前已有10家中国企业在韩国上市。

7月中国暂停新股发行，为私募股权投资公司、对冲基金和主权财富基金创造了机会，可以趁机满足非上市企业的融资需求，从而为并购活动铺平道路。

“自从中国暂停IPO之后，愈来愈多来自中国企业的‘敲门问路’，”当问到中国当局最新救市措施是否有任何外溢效应时，崔京秀答道。

崔京秀指出，韩交所的每日价格波动区间限制，最终应当废除，因为一个发展成熟的市场并不需要这类限制。韩交所在6月15日将区间扩大一倍至涨跌30%。他表示，韩交所目前并不考虑进一步扩大。

崔京秀称，如果获得国会批准，预期韩交所的IPO将在2016年年底或2017年上半年展开。

IPO筹集的资金将用于资助收购外国交易所，或是与衍生品市场发展薄弱的交易所设立合资事业。

目前韩交所是由近40家券商持有，各家持有少数股权。