IMF仍将于11月决定人民币是否纳入SDR 建议延长现有货币篮子至明年9月底

国际货币基金组织（IMF）于北京时间8月5日早晨5点发布的题为《特别提款权（SDR）估值方法评估——初步考虑》的报告称，人民币纳入SDR的评估“仍有大量工作要做”，人民币自2010年以来在国际使用中取得“显著进步”。如果将人民币纳入SDR，操作问题必须得到解决。

无论人民币是否纳入SDR，IMF评估报告建议将现有货币篮子延期9个月至2016年9月30日，让SDR用户能有更多确定性和可预测性。IMF高级官员表示，仍将于今年11月左右决定是否将人民币纳入SDR货币篮子，这一决定与货币篮子延期决定是独立做出的。

报告并未提到中国政府近期对股市的干预。IMF总裁拉加德上周曾表示，股市干预并不会影响SDR是否纳入人民币的决定。

为何要将现有货币篮子延期9个月不变？

报告建议可能将当前货币篮子从目前的12月31日延长9个月至2016年9月30日。报告强调，这一提议可能会在IMF董事会一段时间讨论后采用，评估的时点和结论并没有预先决定。

华尔街见闻参与了IMF高级官员在报告发布前的电话会议。IMF高级官员表示，此次延期的主要目的有三方面：

一，SDR用户认为，每五年一次评估并于1月初新的货币篮子生效时，市场通常都不开市，这不利于他们重新平衡资产组合，因此建议最好不要将调整放在1月初；

二，由于现有的很多SDR押金不接受12月31日以后加入的货币，让他们面临很大不确定性。所以建议IMF将现有货币篮子延长到9月份不变。

三，假设人民币加入，这一决定将在11月或12月宣布，那么SDR用户也需要至少6-9个月来调整。

但这一延期并不代表目前执行董事会已经就人民币是否纳入SDR作出决定。

IMF战略、政策和检查部主任Siddharth Tiwari表示，理事会将于8月决定是否同意延期。并强调延期的目的是让SDR用户获得更多确定性，能够计划如何构建货币篮子，尤其是在加入新货币后可能需要平衡资产组合。他强调，延期并不是为了让中国有更多时间，而是为了让储备资产管理者做出更好准备。

报告也提到，之所以考虑延期，是因为一些SDR使用者提到他们担忧，在一年首个交易日引入新的货币篮子将增加风险与成本。这也有助于降低SDR使用者面临的不确定性，促进SDR相关相关操作顺利进行，同时允许有足够时间来对合约安排做出需要的调整。

人民币还“卡”在第二个条件：可自由使用

近期，人民币能否纳入SDR的讨论，成为国内外关注焦点。

所谓“特别提款权”（Special Drawing Right, SDR），是国际货币基金组织创设的一种储备资产和记账单位，可与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备。特别提款权目前的篮子里包括美元、欧元、日元和英镑四大货币。

随着新兴市场国家的崛起，SDR成分货币代表性日益下降，扩大SDR 篮子货币的呼声日渐高涨。不少经济学家认为，人民币加入SDR势不可挡。将人民币加入SDR 篮子有助于全面反映世界经济格局，对SDR 的稳定、保值做出重要贡献，也是国际货币体系改革的重要步骤。

IMF 对一国货币加入SDR 规定了两个条件：一是该国出口货物和服务总量位居所有成员国前列，二是货币应“可自由使用”。

IMF周二发布的这份报告称，在上一次评估中，中国满足了“出口”这一“入门要求”，但人民币并没有被纳入SDR是因为“它并不被判定为能够自由使用，这是货币选择的第二个要求。” 此后，中国持续满足“出口”这一要求，这份报告讨论了未来决定人民币是否会在现有要求况下下被纳入SDR货币篮子的主要因素。

“（自由）进出在岸市场是很重要的，自由的、市场化的利率同意重要，”IMF一位高级官员表示。其认为，人民币在国际市场上交易的深度还不够，金融数据还存在缺口。

中国当局近期释放了继续推进市场化改革的意愿，允许外资更大程度地进入内地证券市场，尽管近期A股的大崩盘和政府史无前例的干预引起了外界对于中国的改革能否继续下去的猜疑。例如，中国央行上月取消了外国央行、主权财富基金和其他大型金融机构参与银行间债券市场的配额限制。

中国央行官网周二发表一份声明称，将继续推进市场化的金融改革，保持人民币汇率稳定于合理的水平。

IMF的报告还称，一系列基于可得数据的广泛指标显示，自2010年SDR评估后，人民币在国际使用中取得“显著进步”。人民币的国际化使用从较低的基础上日益增加，而且这是一种“持久趋势”。

中国13年成为世界第一大货物贸易国，同时是世界第三大服务贸易国。WTO数据显示14 年中国出口占全球12.37%，高于美国的8.57%、德国的8%和日本的3.6%。所以人民币早已满足第一个条件。

贸易中人民币使用比例已从2009年的0.02%增至去年的近25%。目前全球各地已有15个离岸人民币清算中心，并且中国央行已与26个国家和地区签署双边货币互换协议，其中包括英国、韩国、澳大利亚、俄罗斯，总规模达4300亿美元。

最新全球外汇储备数据显示，截止至2014年第三季度，美元占全球外汇总储备量62.3%。人民币很难超越其影响力成为主导货币，但人民币成为世界第五储备货币将进一步促进跨境投资，增加人民币成为定价货币的可能性。

这份报告是以2010年上一次评估和2011年对货币选择标准的讨论为基础的。与以往一样，此次评估的目标在于强化SDR作为国际储备资产的吸引力。在此背景下，此次评估将评价SDR的一篮子货币、其权重、以及SDR利率篮子。

操作层面问题有待解决

报告探讨了将人民币纳入SDR货币篮子的操作层面影响。“代表性的基于市场的汇率和利率可获得性对于SDR篮子良好运转和IMF的金融操作而言是至关重要的，对冲SDR头寸的能力对于许多IMF成员国和其他SDR使用者也是很重要的。”报告称，中国对离岸市场进入的限制在上述操作层面构成了困难，尽管中国政府已经找到一些潜在缓解方法也开始执行这些措施。

报告称，以下几个方面的工作将有助于IMF理事会更好地做出最终决定：弥补数据缺口；改善对货币自由使用评估的量化分析；通过咨询IMF成员国和SDR使用者，评估人民币是否能满足操作要求，包括政府持续执行市场化措施的结果。

康奈尔大学教授、IMF前高级中国官员则表示，“报告显示，是否把人民币纳入SDR货币篮将取决于中国金融市场的发展，资本账户的进一步开放，和汇率更大的弹性。”

人民币加入SDR只是时间问题

SDR货币篮子的构成每五年评估一次，所以如果今次未能入选，人民币至少需要再等五年才有机会被考虑。

早在今年3月，央行行长周小川就利用中国发展高层论坛之机与IMF执行总裁拉加德就人民币进入SDR一事展开磋商。而在4月的IMF年会上，周小川又在华盛顿就人民币资本项目开放的路线图进行了演讲，并表达了人民币加入SDR的意愿。

IMF总裁拉加德3月已表示，人民币加入SDR是毫无疑问的，只是时间问题。

人民币加入SDR货币篮子重要吗？

中金公司宏观研究团队在5月发布的报告称，如果人民币加入货币篮子，所有IMF会员国将通过所持有的SDR自动增持部分人民币资产。一个10%的权重所对应的资产规模大约为280亿美元（约1750亿元人民币），与当前英镑或日元的地位相当，其体量上并非微不足道。

当然，SDR仅占全球储备资产的2.4%（2014年数据），而且它的使用情况与计价货币也并不完全一致——过去SDR的实际使用主要是转换为美元和欧元，极少是英镑和日元。因此，加入SDR对人民币作为储备货币使用的直接影响不会很大。

但是，加入SDR对人民币国际化具有重要的象征意义。它一定程度上代表了IMF和官方机构的背书，既是对中国在世界经济中日益增强的影响力的认可，也有利于增强市场对人民币的信心。SDR货币通常被视为避险货币，获得此地位无疑将增加国际范围内公共部门和私人部门对人民币的使用。

更重要的是，中国政府旨在为人民币加入SDR创造条件而出台的政策措施，将推动中国金融体系的改革与开放，从而对中国经济产生深远的影响。加入SDR的努力将转化为不可逆的金融自由化过程，迫使中国金融业直面竞争和提高效率。如果处理得当，加入SDR对中国金融业的推动性影响堪比当年加入WTO对实体经济、尤其出口部门的促进作用。

什么是SDR？

1969 年布雷顿森林体系的缺陷暴露之初，IMF 创设了SDR，以缓解主权货币作为储备货币的内在风险，为国际货币体系改革提供了一种思路。

SDR的价值由包括美元、欧元、英镑和日元在内的一篮子可自由使用货币决定，该四种货币所占的权重分别为41.9%、37.4%、11.3%和9.4%。SDR也有利率，每周确定，其中利息由SDR持有量少于所分配量、即借入储备的会员国向储备借出方支付。

SDR本身不是货币，也不是对IMF的要求权。它是会员国对其他会员国或IMF指定持有者的潜在要求权，会员国在需要时可将所持SDR换成相应数量的“硬通货”外汇以偿付国际收支逆差或偿还IMF贷款。因此，SDR的本质是应对国际流动性短缺的一个风险共担机制。SDR按各会员国在IMF所占份额进行分配。私人部门不能持有，也不会使用SDR。截至2015年3月，IMF分配给会员国的SDR总额达2,040亿份（约合2,800亿美元）。