小摩罕见警告欧元破位在即 晚间ADP驾到美元磨刀霍霍

隔夜美国亚特兰大联储主席洛克哈特讲话引发市场震动，他表示只有经济“严重恶化”才会支持推迟加息到9月之后。周三(8月5日)欧市盘中，美元指数窄幅震荡于98.10附近，欧元/美元小幅走低至1.0860附近，小摩警告称欧元面临破位风险。晚间，市场将迎来美国7月ADP就业和6月贸易帐数据，这也是非农之前最为关键的前瞻性指标。

美联储票委喊话震惊市场 美元有望再度挑战高峰

隔夜美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhworks)讲话引发市场的剧烈波动，他表示只有经济“严重恶化”才会支持推迟加息到9月之后。

洛克哈特表示，“在我看来，推迟加息面临很高的障碍。只有经济前景严重恶化，我才不愿加息。”

他说道：“截至目前我认为经济已经为9月会议加息做好准备，做出改变的恰当时机到来了。联储已接近准备提升短期利率。”

洛克哈特是美联储(FED)今年的票委，他的这一论调也让联储9月加息的可能性上升。洛克哈特也是首位明确提出应在9月加息的票委。之前，洛克哈特对美联储首次升息时间的态度属于中立派，他近期曾表态市场对9月加息的预期与美联储看法相符且合理。

市场对于洛克哈特讲话的解读也相当积极。11月15日到期的联邦基金利率期货所隐含的利率水平为26.5个基点，是第一个高于美联储0-25个基点目标利率区间的日期。联邦基金利率期货隐含的利率目标区间在9月份FOMC会议上提高至25-50个基点的可能性为44%，较之前的40%略有提高。

随后，美元指数自97.50水平短线拉升，日内最高触及98.22，刷新近4个月高位。美债收益率也随之上扬，美国10年期国债收益率升至日高2.2%，五年期国债收益率刷新日高至1.560%。

技术上看，日线级别中，美元指数正在测试7月高位98.15的阻力，一旦多头拿下该位置，则有望重新打开升向100关口的大门。

技术指标方面，美元指数MACD双线再度金叉，红色动能柱有进一步扩大的迹象；布林带带口有放大的信号出现，暗示汇价短线有望延续升势。

北欧斯安银行(SEB)在最新的分析中指出，“市场消化了美元对1985年广场以来趋势线的上穿。在过去几个月中，美元低点逐步走高，因此我们预计美元在完成整理后仍将再度上行。”

展望美元走势，该行表示，“美元下一个区间的目标指向103.75，该点位是2008/09年行情的161.8%延伸位。”

晚间，美元多头将迎来雄起的契机。北京时间晚间20：30，美国将公布美国7月ADP就业和6月贸易帐数据，其中前者被视为是非农就业最为重要的前瞻指标之一。

美国自动化数据处理公司公布美国7月ADP就业人数变动，市场预期增加21.5万人，前值增加23.7万人。该数据有望连续第三个月增加超过20万人。

ADP就业也将是非农的“前奏曲”，这也将决定美联储关于9月加息的决策。花旗集团(Citi))公布的外汇调查显示，多数受访人认为如果今年8-9月的美国非农就业平均增量在20万人，那么美联储就会在9月会议上加息。

花旗对于319位客户的调查结果显示，约53%的受访者认为美国非农均值在20万人，美联储就会加息；另外33%认为非农均值在22.5万人才可令美联储加息；剩下的14%认为非农均值只有在18人即可满足。

小摩警告欧元破位在即 英银超级周四将震撼登场

美元多头跃跃欲试，欧元的形势则岌岌可危。摩根大通(JP Morgan)日内的分析中就警告称，欧元/美元恐怕即将面临破位下行的风险。

欧市盘中，欧元/美元小幅走低至1.0850，刷新日内低位。汇价上周一度触及1.1100关口，但最终受到抛压未能站稳该位置。

技术上看，日图级别中，欧元/美元延续跌势，汇价或将下探测试7月低位1.0810。MACD指标双线初步形成死叉，暗示汇价打开新的下行的空间。

摩根大通在分析中指出，欧元/美元经历了几个混沌的交易日，较窄的区间无法提供任何新的信号。在区间完好的情况下，汇价就缺乏趋势性。当前情况下，本行认为欧元/美元接近于对1.0870/85的下破，这将触发又一轮抛盘。

该行同时称，“欧元跌破1.0870/85会触发抛盘，但汇价只有跌至1.0744下方，才能令后市目标进一步指向2000-2008年升势的76.4%回撤位1.0072。”

今天欧元区公布的经济数据也让欧元多头感到失望。欧盟统计局公布的数据显示，欧元区6月零售销售月率下滑0.6%，市场预期下跌0.3%，前值增长0.1%。

除了欧元和美元之外，英镑也将迎来重磅事件--“超级星期四”。届时，英国央行(BOE)将公布货币政策决定、会议纪要、决策官员的投票数以及对经济每个方面的新预期。这样一种公布数据的方式意味着经济学家和投资者将需要费力解读大量信息。

市场将关注英国央行行长卡尼(Mark Karney)对于收紧货币政策的最新态度。在过去一年之中，卡尼在加息问题上多次转换立场，并令英镑汇率大幅波动。就在上个月，卡尼曾说过英国利率处在纪录低点的时代即将走到尽头，这也引发英镑/美元短线急升。

瑞银(UBS Group AG)驻伦敦英国利率策略主管John Wraith说：“卡尼的评论不可能变得更鹰派，因为这么做可能弄巧成拙。如果英国央行小心谨慎地朝着加息靠拢，他们首次加息的几率可能会上升；如果他们一味向前冲，大肆宣扬将在年内加息，则英镑可能再涨5%，反而会导致加息无法成行。”

对于英镑走势，摩根大通指出，从技术面来看，英镑/美元头肩顶的右肩仍在形成之中。该行认为，“英镑/美元仍有可能反弹至1.5788/5815区域。汇价只有跌穿1.5415/45，才能确认头肩顶的右肩完成。届时，汇价至少会C浪跌向1.4951和1.4887一线。”