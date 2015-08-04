澳洲联储意外"反水" 澳元跳升喜上眉梢

澳元脱离上周所创六年低位0.7234，阻力在0.7367左右，为6-7月走势的76.4%回档位。澳洲联储表示，澳元正对关键商品价格大跌进行调整，但未提及澳元续贬是可能且必要的。

“这说明澳元可能接近适当水平，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong称。“这也说明本就十分温和的降息倾向更加微弱，”她称。“倾向于降息及威胁可能降息的部分理由，就是要让汇率下跌。”

投资人降低了指标利率将自2%进一步下调的预期，银行间利率期货现暗示12月前央行采取行动的机率为60%，低于今天稍早时的72%。

随着仔细斟酌了支撑迟滞经济的必要性，与过度刺激已然火热房市的风险，澳洲央行主席史蒂文斯近日评论听似已不太愿意再度降息。

路透访查21名分析师的调查显示，20名分析师均预期本周央行按兵不动，仅六名分析师预期未来还会再度宽松政策。

在百年难得一见的矿业荣景退烧打击了企业投资和国民所得之际，澳洲央行今年已两度降息。