供应过剩？“末日博士”揭秘油价暴跌的真正原因

国际油价近期再度上演断崖式暴跌，美国原油期货自50跌至45美元/桶附近，甚至有进一步考验42.85美元/桶的风险。之前，有相当一部分的分析人士将油价崩跌归因为供需矛盾。不过，有“末日博士”之称麦朴思(Mark Mobius)认为，油价暴跌完全是“市场情绪”所致。

自7月初跌破56.51的震荡区间下沿以来，国际油价的跌势就一发不可收拾。周二(8月4日)，美国原油期货最低触及45.29美元/桶，刷新近5月低位。

之前，市场分析人士普遍认为，原油供应过剩是导致油价暴跌的最为关键的基本面因素。随着伊朗原油未来将重归市场，这一忧虑也在不断加深。此外，路透援引OPEC(石油输出国组织)公布的一份报告显示，7月原油产出创下自1997年来的最高水平，这也加剧了市场对于原油供应过剩的恐惧。

邓普顿新兴市场集团(Templeton Emerging Markets Group)执行董事、素有“末日博士”之称麦朴思(Mark Mobius)并不这么认为，“油价的跌势纯粹是由于‘市场情绪’所致，这与长期原油供需并没有实际的联系。”

麦朴思表示，“如果你回顾过去20年的原油供需增长情况，它基本是以每年1%的增速上升。但是油价的年均波动确实在+/-5%的范围之内。”

他说道：“即使是原油行业人士也难以捕捉油价波动，我担任过一些油企的董事，他们的预期往往偏差很大，他们甚至都不敢想象原油今年会跌破50美元/桶。”

对于未来原油投资方面，麦朴思透露，如果油价持续走低，他也并不打算减少该公司对于原油资产的敞口。

麦朴思鼓励投资者从更广的角度来看待石油行业。他说道：“对于一家多元化石油企业而言，在油价低迷的情况下，营销和精炼将从中获益，投资者需要平衡你的投资。”

对于大宗商品近期的集体暴跌，麦朴思有着积极的看法，他相信这场风暴正在逐渐退去。

他表示，“我们正在进入大宗商品暴跌的尾声阶段，特别是包括金银铂钯在内的贵金属价格未来将迎来一波回升。不过，短期内大宗商品的震荡仍将延续。”