欧元跌破1.0964 短期风险偏向下行

周一(8月3日)欧洲时段，欧元/美元整体承压在1.10关口下方，汇价日内最高触及1.0995，最低下行测试1.0957。时段内公布的欧元区7月制造业PMI终值为52.4，好于市场预期52.2。但该数据对欧元所带来的提振作用十分有限。

FXStreet分析师Omkar Godbole日内表示，欧元/美元只要风位于1.0964下方，则前景将偏向下行险。

Omkar Godbole表示，上周在美元广泛下跌推动欧元/美元冲高至1.1115，之后美联储鹰派委员布拉德讲话美元反弹收窄跌势。美国时段早盘美元承压，因工资数据疲软，导致2年期美债收益率大跌。

欧洲时段公布的欧元区7月PMI好于市场预期，但对汇价提振作用有限，目前市场焦点转移至北美时段将公布美国个人支出。

从技术上来看，欧元/美元跌破1.0964前景看跌。上周五汇价未能突破1.1120，之后大幅回撤至1.0964支撑（3-5月升势的50%回撤位），暗示日内可能延续弱势。一旦欧元区PMI好于预期，汇价将温和反弹至100小时均线1.1023切入位。不过，欧元/美元自1.1120大幅回撤后，汇价上行受到抑制。跌破1.0964将打开重测1.0893（7月30日低点）的大门。