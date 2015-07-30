中国基金与ETF投资者应该知道的五件事

持有中国股票共同基金和交易所交易基金(简称ETF)的美国投资者一直在谨慎地关注中国股市近来的暴跌。随着交易员减持头寸，中国股市大幅下挫，上证综合指数较6月高点累计下跌逾25%。但对美国基金投资者而言，情况也许并没有想象的那么糟糕，原因如下：

#1：美国基金针对中国国内股市的风险敞口很小

多数美国基金和ETF并不直接投资于非常动荡的中国国内A股市场，相反，他们一般都是持有在香港上市的中国大陆公司股票，这些股票的波动性通常要小一些，此外他们还持有一些在美国上市的中国公司股票。主要投资于A股的规模最大的美国ETF是资产为5.67亿美元的Deutsche X-trackers Harvest CSI 300中国A股ETF。

#2：年内迄今的表现并不糟糕

虽然最近的下挫很吓人，但多数投资于中国的美国基金今年迄今的表现还算差强人意，这主要是得益于今年早些时候的强劲收益。规模达66亿美元的iShares China Large-Cap是所有以中国为投资重点的ETF中规模最大的一家，据晨星公司的数据，截至本周二，它已下跌1.5%，而当初截至4月底时，它的累计涨幅一度超过25%。截至本周二，Deutsche X-trackers中国A股ETF今年的累计涨幅为7.3%，上个月时，该基金今年的累计涨幅一度接近50%。

#3: 长期投资者也享受到了中国基金的回报

经历了中国市场多年动荡的投资者也获得了较好回报。晨星数据显示，安硕中国大型股上市交易基金(iShares China Large-Cap)过去10年的年平均回报率为9.3%。

#4: 今后美国上市基金将纳入更多A股

目前大部分国际股指不包括A股。但这种情况正发生改变。富时集团(FTSE Group)的两只新兴市场指数已纳入A股，跟踪富时指数的领航(Vanguard Group)基金将于今年晚些时候添加A股。今后其他指数公司可能也会效仿。这说明A股在指数和主动型基金中的存在将变得越来越普遍，大陆和香港股市表现或进一步趋同。

#5: 和其他波动较大的资产一样，中国资产配置不宜过重

没人怀疑中国市场今后将面临更多剧烈波动。从历史上看，中国市场的波动一直比其他新兴市场剧烈。晨星资深分析师厄伊(Patricia Oey)建议，对于股票和债券指数基金6:4配置的中等风险承受能力的投资者，中国资产占投资组合和的比例应该在1%左右。