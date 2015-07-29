内忧外患中油价遭空头狙击 英镑笑纳GDP数据大礼包

继全球股市昨日大跌之后，市场开始将目光转向国际油价的断崖式大跌。周二(7月28日)欧市盘中，美国国际原油扩大跌幅至46.68美元/桶，恐将连续第五个交易日收阴。美国活跃钻机数大增和美国上周原油库存增加恐让市场的供需缺口加剧，而黄金暴跌引领大宗商品全面溃败也成为投资者看空油价的重要因素。

金价企稳原油却泪崩了 5个交易日猛跌近10%

随着周二中国股市的跌势有所放缓，同时欧洲各主要股指纷纷高开，全球股市的抛售潮似乎有暂时退潮的迹象。市场关注的焦点开始转向原油市场，油价正在陷入断崖式大跌。

自上周三跌破50关口之后，美国原油期货的跌势就一发不可收拾。日内欧市盘中，美国原油期货价格跌至46.68美元/桶，刷新4个月低位。

技术上看，日图级别中，MACD绿色动能柱有继续扩大的迹象，暗示油价短线仍有下行的空间，随机指标走平；布林通道中，油价位于下轨与中轨之间。

市场分析人士指出，原油上方关键阻力关注49.45，下方关键支撑为46.80，若跌破该位置，则空方可能会考验年内低点42.63一线。

悉尼Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt指出，“技术支撑不断被打破，这一趋势表明投资者在卖出。一切都是因为市场看空情绪，这是一面倒的交易。”

在现货黄金短线持稳于1100水平附近的同时，国际油价的跌势却没有放缓的迹象，基本面利空因素云集让空头“如鱼得水”。

首先，贝克休斯(Baker Hughes)上周五公布的数据显示，美国本周活跃钻数暴增21台至659台，而上周活跃钻机数减少7台至638台。这一消息让市场对于原油供应过剩的担忧加剧。

贝克休斯周初曾警告称，市场油价跌势远没有结束，预计年底前活跃钻机数会保持相对稳定。

其次，美国能源信息署(EIA)公布截至7月17日的库存数据也显示，当周美国原油库存意外增加，总库存依旧高于5年同期均值。

具体数据显示，美国原油库存增长256.8万桶，预期减少225.8万桶，前值减少434.6万桶，除西海岸库存减少76.2万桶外，其他所有地区库存均上升。原油库存增量升至4.63亿桶，高于5年来同期均值。

此外，市场看空情绪也升至峰值。从对冲基金的持仓可以看到，他们对于原油前景的看空程度处于近五年来最高水平。

数据显示，对冲基金和其它基金持有的西德克萨斯中质油(WTI)相关期货和期权净多仓相当于仅1.18亿桶，低于11周前创下的近期高位2.94亿桶。这是2010年9月以来最低的净多仓水准。

对于后市油价的走势，有市场分析人士担心油价可能会一鼓而破年内低位42.63美元/桶。Marketwatch专栏作家、能源行业专家Nigam Arora表示，通过斐波那契延伸位来研判，价下行潜在延伸位指向33美元，上升潜在点位在75美元。

Arora还警告称，市场可能低估了伊朗恢复产能的能力，预计伊朗的石油产量能在2016年年中达到350万桶/日。之前，一些市场分析人士认为，伊朗需要很长时间才能恢复到接受制裁之前的产量水平。

英国2季度GDP符合预期 央行鹰派阵营有望壮大

英国统计局(ONS)周二公布的数据显示，英国第二季国内生产总值(GDP)初值增幅符合市场预期，这也确认英国经济延续了去年以来的稳步复苏势头。

英国统计局的数据显示，英国二季度GDP初值较前季增长0.7%，符合市场预期，前值增长0.4%；同时，英国第二季度GDP初值较上年同期增长2.6%，亦符合市场预期，前值增长2.9%。

此外，英国第二季度服务业产出较前季增长0.7%；英国第二季度工业生产较前季增加1.0%，创2010年第四季以来最快增速；英国第二季度建筑业产出持平。

统计局还表示，英国目前人均GDP与2008年第一季时的危机前水准“大致相当”。

数据公布之后，英镑/美元短线拉升逾50点，汇价自1.5530附近飙升至1.5587，刷新日内高位，延续本周以来的回升势头。

ActionForex外汇分析师指出，英镑/美元的偏好维持中性，只要汇价守住1.5450支撑位完好，进一步反弹仍然可期。

他预计，“如果英镑/美元突破1.5674，则目标指向1.5929阻力位，若进一步攻破该水位，则将延伸更广泛涨势至1.6187，该水位为汇价自1.7190至1.4565跌势的61.8%回撤位。下行方面，如果英镑/美元跌破1.5450支撑位，则焦点还将转向1.5169。”

华尔街日报评随后就英国GDP数据评论称，继第一季度增长乏力后，英国经济在第二季度加快增长，得益于服务业增长和北海油气产量复苏，此外商业服务和金融驱动了英国的经济增长，抵消了建筑和制造业疲软带来的负面影响，数据可能会促使人们猜测英国央行或将提前加息。

正如华尔街日报所评论的那样，有市场分析人士指出，随着经济复苏和希腊危机缓和，英国央行(BOE)内部支持加息的“鹰派阵营”有望得到壮大。

此前，威尔(Martin Weale)和麦卡弗蒂(Ian McCafferty)是英国央行货币政策委员会之中的鹰派代表，他们之前曾投票支持加息。

凯投宏观经济学家Samuel Tombs预计，英国央行首席经济学迈尔斯(David Miles)也很可能在8月的投票中选择加息，但央行可能会维持利率不变直到2016年第二季度。

瑞银经济学家David Tinsley则指出，“英国央行政策委员会最新的成员福布斯(Kristin Forbes)也可能在8月的会议中投票赞成加息。如果有三人投票赞成加息的话，这将给市场带来很大的震动。”