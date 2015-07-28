原油价格下跌以及巨额赔款 BP二季度盈利不及预期

周二（7月28日）据英国石油公司（BP）报告，今年第二季度较去年同期下滑近三分之二，因为原油(47.37, -0.02, -0.04%)价格下跌，同时此前还为2010年墨西哥湾原油泄漏事故，支付了高达108亿美元罚款。

同时，由于原油价格下跌周期可能延长，BP再度将全年资本支出预算砍到“200亿美元以下”，年初时刚刚将预算削减了13%至200亿美元。

本月BP以187亿美元与美国政府和五个州达成庭外和解，结束了5年前石油泄漏事故引发的诉讼，同时也是美国历史上最大的判决金额。此外，在支付100亿美元罚款的同时，还受到各州合计10亿美元的索赔，导致11名工人遇难的这次石油钻井爆炸以及泄漏事故，总税前罚款金额已经达到550亿美元。

因此BP第二季度需要支付税前合计108亿美元的罚款，其中98亿美元是与政府庭外和解所需。

另外，BP在利比亚的高达6亿美元的勘探项目，也因为安全因素被取消，令其潜在盈利能力下降。第二季度公布的净收入为13亿美元，低于分析师预计的16.4亿美元。

由于油价走低，BP还提高了用于转型所用支出，从去年12月的10亿美元提高至150亿美元。

BP首席执行官Bob Dudley在声明中表示：“外部市场环境依旧存在挑战。”

投行Tudor， Pickering Holt and Co分析师Anish Kapadia表示：“BP二季度营收疲弱，因为其产出低于预期，不过削减（资本支出）会被市场视为利好。”