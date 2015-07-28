实物需求萎靡黄金维持弱势盘整 市场等待美联储加息

国际现货黄金周二（7月28日）亚欧盘中持稳于隔夜低点1088.40上方弱势盘整，最低下探1090.40，最高触及1098.60，美联储货币政策声明前，投资者保持谨慎。中国股市发生剧烈震荡，全球股市起伏不宁，但黄金的避险需求尚未被激发。

美联储年内加息的预期受到美国近期经济数据的支撑，黄金上周大幅下挫，触及五年半低点。美国商品期货委员会（CFTC）上周五公布的数据显示，投机者首次持有Comex期金净空头头寸，持有的总空头也升至纪录高点，市场悲观情绪达到极端，黄金可能受到空头回补提振反弹。

美联储主席耶伦早前表示，如果经济数据支持，美联储可能在今年晚些时候加息，但中国经济增长放缓，大宗商品近期下跌，市场质疑加息是否会被推迟。

三菱集团（Mitsubishi）分析师Jonathan Butler表示，“美元和美债收益率小幅改善，黄金仍然反弹。这似乎表明市场计入了美联储进一步推迟加息。”

加息将增加持有黄金的机会成本，并提振美元，黄金承压。

美联储近期加息的预期使得投资者保持谨慎，尽管金价下跌，黄金也未能从希腊局势中受到避险需求的支撑。

在黄金上周受上海黄金交易所和纽约商品交易所的大量卖盘打压下挫后，黄金投资者的信心仍摇摆不定。黄金上周跌幅超3.0%，为3月来之最。

中国6月从香港的黄金净进口跌至10月低点，这表明这个主要消费大国的需求疲软，黄金投资者兴趣也因此被削弱。

路透旗下黄金服务公司（GFMS）周二（7月28日）发布报告称，全球2季度黄金需求跌至2009年以来最低水平，因中国资金涌入回报更高的股市。

世界上最大的黄金精炼商Valcambi主管Michael Mesaric表示，中国今年黄金进口跌幅达40.0%，黄金融资需求减少。