欧元短线强势拉升逼宫1.1000 后市前景投行怎么看？

周四(7月23日)欧洲时段盘初，欧元/美元自1.0923低位短线拉升近80点至1.0996，上探测试1.10关口，创7月15日以来最高水平。

至于欧元/美元后市将延续何种走势，国外投行德国商业银行(Commerzbank)、加拿大丰业银行(Scotiabank)和外汇分析师分别在日内报告中提供了一定技术前景分析。

德国商业银行固定收益部首席技术分析师Karen Jones表示，“欧元/美元短线可能上穿至1.0994上方，但料汇价反弹动能可能受限于1.1052枢轴位(3月26日高位)和1.1090短线阻力线切入位。”

此外，丰业银行外汇分析师Eric Theoret则表示，“欧元/美元短线看跌，支撑位于1.0800。上行方面，若汇价上行至1.0946，则可能在100日均线1.1002附近遭遇阻力。”

此外，外汇分析师Pablo Piovano表示，欧元/美元上方阻力位于1.1036(7月15日高位)，更远阻力位于1.1086(7月14日高位)。下行方面，若汇价跌至1.0892(7月22日低点)，则可能进一步将跌势延续至1.0812（7月21日低点）和1.0789(4月25日高点)。

北京时间15:51，欧元/美元报1.0992/95。