世界银行略微提高今年原油均价预期 WTI原油跌破50美元

世界银行略微提高了其对2015年原油价格的预期，但是该机构表示，年初布伦特原油的小幅反弹，并不会把油价推到接近2014年上半年高位的水平。

世界银行对布伦特原油的预期价格，已经从4月份时的年平均每桶53美元提高到了年平均每桶57美元。该银行在其《大宗商品市场报告》中说，地缘政治紧张局势和更多高成本石油平台的停业可能进一步推高预期价格。

此前，原油价格在第二季度超预期上涨了17%。然而，虽然油价今年早些时候出现了轻微的反弹，但布伦特原油价格在过去的12个月里已经几乎下跌了50%。本周三，布伦特原油交易价格为大约每桶57美元。

世界银行预计，虽然过量的原油供给已经开始收缩，但在今年下半年，油价会基本保持平稳。

该机构补充说，石油输出国组织(OPEC)增长的产出将会持续打压油价。尽管油价低迷，OPEC仍拒绝减少产出，以试图夺取更大的市场份额，将美国和俄罗斯这样的非成员国挤出市场。

《大宗商品市场展望》的高级经济学家和首席作者John Baffes说：“虽然2015年的原油价格预期轻微上调了，但是OPEC巨大的库存和上升的产出，将使得油价在中期内将会保持低价”。

他总结说，世界各地石油生产者的总产出超过了原油的总需求。

不过，劳氏情报的首席分析师Atkinson说，考虑到石油价格自4月中旬以来相对稳健的走势趋势，世界银行预测的微调是合理的。他说，他自己预估的布伦特原油价格也大约为每桶55美元到每桶65美元。

Sanford c. Bernstein公司采取了相对乐观的观点，他们预测今年的平均布伦特油价为每桶65美元。该公司对2016年布伦特原油价格的预期要更高，大约为每桶86美元。

美国原油期货跌破50美元

然而，7月22日，美国原油期货收盘击穿了重要心理支撑位——每桶50美元，这可能意味着价格将会进一步下跌，并再次试探3月的低点。

西得克萨斯中质油(WTI, West Texas Intermediate)下跌了1.67美元，报每桶49.19美元，这是自4月2日以来首次收报低于50美元。美国政府在周三公布，上周原油库存增长了250万桶，略微超出了预期，导致原油市场看空。

一些策略师表示：最新的下跌可能会使原油价格在3月份的低点运行，略高于每桶42美元。但是，受到重质精炼油需求的拉力和来自沙特和伊拉克的供给增加压力的双重作用，WTI油价也可能暂时被困在50美元上下的区间里。

兴业银行美洲大宗商品研究主管Michael Wittner说，“你不得不相信，WTI油价将在50美元左右整理巩固。”他说，三大因素——中国、希腊和伊朗，全都对油价产生压力，因此市场正在盘整稳定。

虽然政府报告炼油厂开工率达95.5%，但是夏季需求的增长已经见顶，而工业生产活动也仅将需要更少的原油。

Wittner说，“此后原油市场将进入季节性的需求疲软期。就价格而论，已经开始进入疲软了。在一段时间里，价格会在这个水平停滞不前。”他说他不认为油价会迅速下降，并表示油价可能在一定范围内徘徊。