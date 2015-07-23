美元回撤或提供低吸良机 英银纪要意外透露重大信号

大宗商品一泻千里之际，美元却自己掉了链子。隔夜美元指数意外大跌，汇价跌破98关口。周三(7月23日)接近欧市盘中，美元指数扩大跌幅至97.11，汇价短线的超买风险得到释放，此次回撤或提供新的入场机会。日内，英国央行公布会议纪要显示更多官员态度进一步朝支持升息倾斜，这也推动英镑/美元短线拉升。

美元一到百点关口前就发虚 回调或提供新入场时机

隔夜美元指数意外受挫，汇价在一度触及98.14有望再度上测100整数关口的情况之下“痛失好局”，创下近一个月来的最大单日跌幅。日内接近欧市盘中，汇价最低回落至97.11，刷新日内低位，多空双方暂时陷入胶着。

有市场分析人士指出，美元回调是受到了美国国债收益率下跌的拖累。之前，美国10年期国债收益率一路下跌超过4个基点。

BK Asset Management首席外汇策略师Kathy Lien则认为，债市收益率的涨跌并不明显，未必就能打击美元下跌幅度达到如此地步。取而代之的，美元超买状态才是下跌的关键动因。

从指标来看，衡量美元动能的14日相对强弱指标（RSI）本周一收于69.9，逼近70，而市场一般视70为超买区域。

Lien表示，“我们已连续多日提示美元/日元的回撤风险，现在来看美/日的跌势在朝其他货币方面蔓延。今天的美元跌势主要动因是获利了结。”

从美联储(FED)的角度来看，耶伦或许早就盼着美元回调了。在加息时间点日益临近的并背景之下，美元可能是联储眼中最大的不确定性。

摩根士丹利经济学家Ellen Zentner指出，美元升值可能导致FOMC合理相信通胀率将在中期回升至2%的时机向后推迟。对于决策层而言，核心通胀率与美联储2%的价格稳定目标之间的差距，是最重大的关键点。

不过，分析师们仍对于美元前景持乐观态度，特别值得注意的是美联储下周就将召开联邦公开市场委员会(FOMC)会议。

Lien就直言，“我们依然看涨美元，但美国经济数据无法促动多头神经使得美元的回撤可能还会持续一段时间。我们认为，美元回调将是下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开前的逢低做多机会。”

法国巴黎银行（BNPP）分析师也认为，“鉴于美联储仍处于年内稍晚升息的轨道上，基本面仍利好美元。预计本次美元的回落将带来良好买需，因此基本上仍看好美元。”

日内晚间美国将公布上周MBA抵押贷款和NAR季调后成屋销售数据，其中后者尤为值得关注。全美地产经纪商协会(NAR)公布6月NAR季调后成屋销售年化月率，市场预期增长0.9%，前值增长5.1%。

大宗商品踏上漫漫熊途 物价前景成疑美联储恐变调？

大宗商品日内仍延续疲软势头。欧市盘初，现货黄金跌回1100美元/盎司关口下方，金价最低触及1091.78美元/盎司，刷新日内低位。

分析师指出，日图上看，金价重新回到1100美元/盎司下方，长期下行趋势仍然在，下方的目标就是1000美元/盎司。

对于后市金价是否会跌破1000关口，市场当前中存在机构分歧。渣打银行(Standard Chartered Plc)大宗商品策略师Manpreet Gill就认为，各种理由都表明金价会跌破1000美元。

Gill称：“黄金可能还有更多的下行。美元表现良好，美联储将会升息，其它资产也在上周，没有什么能让黄金被支撑住的理由。”

高盛(Goldman Sachs)分析师Jeffrey Currie称，金价甚至可能自2009年以来第一次跌至1000美元/盎司下方。

汤森路透旗下黄金矿业服务公司(Gold Fields Mineral Services)亚洲贵金属经理Cameron Alexander则坚定地表示，黄金已接近底部，未来不可能跌破1000美元。

GFMS预计2015年黄金均价在1180美元/盎司。同时，其预计2016年黄金均价将回升至1250美元/盎司。

国际油价日内于50美元/桶关口上方窄幅震荡，该支撑位置岌岌可危，下破或只是时间问题。

日图技术指标上看，MACD绿色动能柱收缩，随机指标走平；布林通道中，油价位于下轨上方。下破50关口达成恐只是时间问题，下方的进一步目标47.50水平。

有市场分析人士担心，若大宗商品继续下跌，或将令全球通胀前景面临压力，美联储加息的节奏恐受到干扰。

CMC Markets UK的首席市场分析师Michael Hewson认为，“大宗商品价格低迷将会引发关于通缩的话题，美联储或将考虑是否要在这种情况下加息。”

市场分析人士普遍预计，美联储将会在物价回升之前维持当前利率水平。上周美国公布的6月消费者物价指数年率增长0.3%，为连续第五个月上升。

英央行纪要透露重大信号 英镑/美元重回1.5600上方

英国央行会议纪要显示，决策官员7月稍早一致投票支持维持利率不变，但央行货币政策委员会的想法较6月份进一步转变，更多官员态度进一步朝支持升息倾斜。

会议记录显示，货币政策委员会(MPC)以9-0票数决议维持利率于0.5%纪录低位，同时以9-0的投票结果维持量化宽松规模与3750亿英镑不变。

纪要透露，对于“几位”委员来讲，通胀率升至2%央行目标以上的风险正在增加，是希腊债务僵局这个“重大现实的因素”促使他们投票赞成维持利率不变。

纪要称，若不考虑那个不确定性因素，那么要求维持利率不变和小部分要求升息的委员之间在决策时会表现出更精妙的平衡。这也暗示英国央行内部对于加息时间点分歧有扩大迹象。

之前，根据彭博对26位经济学家的最新调查显示，65%受访者认为，该行货币政策委员会九名成员里至少有一位，下个月将投票支持上调处于纪录低点的关键利率，进而造成今年来的首次表决分歧。这一比例高于6月份调查的18%。

纪要公布之后，英镑/美元短线拉升逾20点，最高上探1.5642，刷新本周以来的高位，汇价有望止住连续四个交易日的跌势。

市场分析人士指出，会议纪要显示，英国央行内部分歧再度彰显，将有望成为英镑新一轮上涨的强劲推动力。