美元涨累了缓口气 澳纽短线回调苦日子在后头

外汇市场周二(7月21日)迎来了与前一交易日截然不同的走势，在周一黄金“闪崩”之后，大宗交易品价格受到波及大幅下挫，市场悲观情绪蔓延到几乎所有商品货币中，澳元、加元等兑美元汇率全线下滑，美元和英镑则受到美联储以及英国央行加息预期的支撑在外汇市场逆流而上。

周二形势则出现了完全逆转，欧元、澳元、纽元兑美元都出现了反弹。市场似乎对昨日大范围的悲观情绪感到后悔，整体在周二来了一次全线调整。

希腊第三轮救援贷款的谈判前期工作仍在紧张进行。希腊总理齐普拉斯必须让法案中的举措在周三晚上之前获得议会通过。管议会对第二批法案的看法没那么分歧，对掌握议会多数的实力已然减弱的齐普拉斯而言，仍将是一大考验。

欧盟委员莫斯科维奇周二表示，希腊的欧洲债权人已经同意，只要该国政府能够满足第三次救助计划的条款，就给予债务减免。不过，德国方面显然不会希望看到希腊减记债务。

美联储最近两天相对比较平静，美国圣路易斯联储主席布拉德周一表示，美联储(FED)在9月份首次加息的可能性超过50%，美联储必须开始前瞻性考虑利率政策并撤销紧急政策设定。上周美联储主席耶伦也多次强调美联储仍保持在加息的轨道上。市场预期美联储9月首次加息的可能非常大。美元受到提振维持在3个月高位水平。

另外根据外媒周二的报道称， 美联储要求包括摩根大通在内的美国八家大型综合性银行额外计提总计2000多亿美元资本，以降低它们可能威胁到金融系统的风险。美联储最近数年内加大力度控制大型银行风险水平，对银行业巨头监管力度加大。此前有业内人士表示，美联储加息并不是因为经济好转，而是担心金融稳定，从美联储此次决定来看，这种猜测也存在一定道理。

美联储加息预期施压 美元指数维持高位

尽管周一出现小幅回调，但是美元指数仍然受美联储加息的预期维持在高位。周二(7月21日)欧市盘中，美元指数在经过一周的上涨后继续累积上行动能，因有关美联储升息的预期升温，推动美元兑日元触及五周高点，而美元指数亦创下三个月高位。

圣路易斯联储主席布拉德的讲话给美元带来提振。布拉德周一对Fox Business network表示，美联储9月升息的可能性高于50%。

希腊紧锣密鼓实施改革 各方面协调仍存问题

欧盟(EU)委员莫斯科维奇(Pierre Moscovici)周二表示，希腊的欧洲债权人已经同意，只要该国政府能够满足第三次救助计划的条款，就给予债务减免。不过，德国方面显然不会希望看到希腊减记债务。

“欧元集团已经讨论了这个问题，”莫斯科维奇日内在RMC电台表示。“我们已经同意减轻利息负担、延长债务期限。在磋商出一个良好的发展和援助计划之后，时机成熟时就可以这样做了。”

这与德国所持“宽免希腊债务的问题有待未来进行讨论”的立场相左。德国总理默克尔周末称，债务减免仅仅是未来考虑的一个“选项”。

默克尔上周日对广播公司ARD表示，她准备在希腊成功完成新救助划的第一轮评估后考虑讨论对希腊有限债务减记。尽管这一言论并未超出欧元区政府目前的承诺，但意味着债务减记的问题将在今年底成为可能选项。

国际货币基金组织(IMF)一再呼吁欧元区各国政府降低希腊债务负担，以提高该国复兴经济的可能性。

经济学家怀疑，不减免希腊债务的话，最新的救助协议无法成功、预计希腊退出欧元区一事明年将重新提上日程。

英镑是另一个受益于即将升息预期的货币，市场聚焦将于周三公布的英国央行会议纪要。分析师认为，会议纪要中或许有更多迹象显示，一些委员倾向于提出年底或明年初升息。

英国央行高调讨论加息 英镑企稳积攒上升动力

周二欧市盘中，英镑大致持平，数据显示6月英国政府净借款跌至七年低点，同时投资者等待英国央行会议纪要，以寻找升息时机的清晰信号。

由于投资人将英国开始升息时机预期挪前，英镑贸易加权指数周五触及七年半高点，一周涨幅达2.5%，为六年来最大。但英镑本周走势迟滞，交易员等待英国央行的新线索。外汇交易员更关注的是周三公布英国央行会议纪要。

英国国家统计局周二公布的数据显示，6月公共部门净借款从上年同期的102亿英镑降至94亿英镑，这是经济复苏开始助力公共财政的最新迹象。

市场认为英央行行长卡尼上周的讲话暗示最早升息是在11月或明年2月。卡尼讲话后，即将卸任的英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯发表了令人人意外的强硬讲话。

“大家对升息非常兴奋，我们能够谈到升息，因为希腊的杂音已经降下来，然后突然间又冒出迈尔斯的转变，”汇丰全球外汇研究主管David Bloom称。

“英国有庞大经常帐赤字，又要举行退出欧盟公投，这会持续打压英镑，因此每次非常看多英镑时，它就是会让你失望。”

由于投资人将英国开始升息时机预期挪前，英镑贸易加权指数周五触及七年半高点，一周涨幅达2.5%，为六年来最大。但英镑本周走势迟滞，交易员等待英国央行的新线索。外汇交易员更关注的是周三公布英国央行会议纪要。

“由于我们已经听到卡尼的说法，会议记录内容或许会被视为过时，”花旗集团分析师称。“不过，我们会留意鹰派看法，如果有原本鸽派立场官员转向鹰派，有可能激发更多有利英镑的升息预期。”

澳纽短期反弹 仍未摆脱交易品价格下跌及美联储升息压力 专家仍建议逢高空

周二北美时段盘初，澳元/美元开启猛攻模式，汇价反弹至0.7444，刷新三个交易日高位。

尽管澳元/美元日内大举反弹，但西太平洋银行（Westpac）策略师认为澳元/美元的修正反弹将是再度卖出的好机会。

西太平洋银行表示，“本交易日澳洲联储(RBA)会议纪要并没有真正推进汇率偏差辩论。然而，会议纪要仍强调‘第一季度的经济复苏的迹象并没有在6月这个季度得以延续。近几个月的零售销售一直变化不大，且这种情况可能持续到6月。”

该行还表示，“最近住房市场表现也较弱，澳洲联储仅仅表明‘监管机构对任何投资者进行更严格审查是影响贷款的论据并没有明显影响市场。”

周二亚市午后，纽元/美元位于0.6600一线附近徘徊。盘中纽元/美元自6年来低位温和反弹，目前继续维持这一势头。

日内外媒分析师表示，不要被纽元一时的反弹所迷惑，从技术图形上看，纽元必将延续此前的下跌势头。日图上看，目前纽元依旧处于自4月开始的下行通道中，意味着一时的反弹难以为继。

Gaitame.com研究所驻东京分析师Kumiko Ishikawa表示，除非纽元/美元进一步上行突破0.72关口，否则市场人气还将继续看跌纽元，至2015年底至少将跌至0.60。