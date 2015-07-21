日本总研经济学家：若美联储年内加息 美元/日元有望上探128

日本总研(Japan Research Institute)驻东京经济学家Hajime Inoue周二(7月21日)表示，如果美联储(FED)年内加息，美元/日元可能上探128；不过，该汇价涨势可能在触及130前止步。

Inoue在接受采访时指出，美联储加息料刺激美元/日元突破125.86这一今年高点，但考虑到日本央行(BOJ)不可能增加宽松措施规模，且日本官员对日元过于疲软持谨慎态度，因此美元/日元站上128以后涨势可能消退。

日本央行周二公布的6月会议纪要显示，一些日本央行委员认为量化及质化宽松政策(QQE)的效果可能降低。

周二亚市盘中，美元/日元刷新五周高位124.47。该汇价最新涨0.1%报124.44，进一步接近6月初所及13年高位125.86。

Inoue并表示，在美联储首次加息后，美国和新兴市场股市可能下跌，造成风向偏好下降，因此美元/日元也可能跌向120；不过，日本资本外流可能在这个水平对美元构成支撑。

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周一的讲话给美元带来提振。布拉德表示，美联储9月加息的可能性高于50%。此番言论提升了联储9月就可能加息的预期。

美元/日元从本月初触及的120附近低点迅速攀升，短线可能在125关口遭遇强调阻力。本月初，有关希腊债务危机以及中国股市暴跌的忧虑导致资金涌向避险日元。

IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa表示：“眼看逼近125，美元/日元已进入政治敏感区域。跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判接近重要关头，若美元出现大幅上涨，可能刺激日美两国都反对自贸谈判，而两国当局不想出现这种局面。”

12国部长将在7月28-31日参加夏威夷毛伊岛的TPP谈判，旨在达成框架协议。此次会议或将标志着TPP谈判进入最后阶段。TPP有12个国家参与，涵盖全球经济总量的40%。