【A股前瞻】高盛看涨指数至五千 券商料牛市贯穿转型始终

最容易聚拢市场人气的可能就是金融资产上涨本身，中国股市上周五(7月17日)大幅上攻，原本投资者担心的期指交割日多空搏杀并未出现，大盘稳步上扬运行平稳，中证金获2万亿授信规模的消息提振投资者信心。

沪指收报3,957.352点，涨3.51%。上周累计上涨2.1%。

技术面：反弹缩量成隐忧

技术面显示，整体量能水平萎缩明显，市场参与度下降，反弹主要由护盘力量主导，投资者信心仍不稳定，短中期多条均线于4,000点附近汇集，将压制大盘反弹幅度和加剧股指波动。

路透技术分析从中线对市场做出展望，连续两周较长下影线显示3,800点之下的支撑有效，但上档面临五周均线下压，且此前连续三周重挫严重冲击市场，中级调整将经历极其漫长的过程。

沪综指本周第二周收升，幅度较上周明显减弱，30周均线继续发挥支撑作用，但连续两周的反弹上涨护盘因素占据主导作用，较长的下影线对股指仍有向下拉动效应；从中线角度看，后市在经历反弹格局后，仍有反复向下运行的趋势。

去年以来的本轮上涨行情回落半分位位于3,510点附近，上周短暂打破后快速回升，显示技术面与政策性护盘因素发生共振，产生了明显的支撑作用，但上档五周均线目前正处于快速下移中，或对大盘形成反压，中线运行料处于相对艰难境地中，期间不排除还会出现局部性的杀跌走势。

高盛：沪深300明年上5000

高盛首席中国策略师刘劲津表示，“现在沪深300的市盈率15倍左右，5000点的目标点位意味着明年6月底时，市盈率大概是16倍，所以从估值来看我们并不认为有很大反弹空间。”

刘劲津表示：“我们还是认为过去一段时间A股下跌只是回调，而不是市场崩溃。”在最新的报告中，刘劲津对沪深300指数给出的12个月目标点位为5000点，尽管时间维度拉长到12个月，这一预测还是令很多投资者感到惊讶。

刘劲津指出，“现在沪深300的市盈率15倍左右，5000点的目标点位意味着明年6月底时，市盈率大概是16倍，所以从估值来看我们并不认为有很大反弹空间。”驱动股指上涨的主要动力来自盈利增长，综合各方面的数据来看，明年不难实现10-15%的盈利增长。

券商：牛市将贯穿经济转型全过程

国泰君安证券首席经济学家林采宜在接受国内媒体采访时表示，“股市的基本面没有发生重大改变。无论宏观经济还是微观业绩，无论货币政策还是金融市场总体流动性，都处于稳定健康的状态。”

从目前沪深两市的平均市盈率来看，基本处于合理范围，创业板个股经过近期持续快速的大幅调整，风险得到一定程度释放，从中国的制度改革、经济结构调整和货币政策的总体趋势来看，A股市场具有投资价值。

第一创业证券首席经济学家彭兴韵表示，股市近期经历的大调整，并不改变中国资本市场长期向好的基本趋势。首先，中国经济社会已进入新中国成立以来最好的战略机遇期；其次，创新驱动型的发展战略已成为中国经济转型升级的基本战略，中国正在向投资驱动型的粗放增长模式说“再见”；第三，全面改革将极大地释放市场活力，提高中国经济自身的灵活性和韧性；第四，宏观经济逐步进入小周期的拐点；第五，经济增长率下行并不意味着股票市场丧失了经济基本面的支撑。

太平洋证券有关部门负责人则称，“本轮牛市是伴随实现中国经济结构转型、实现中国经济从高增速向中低增速过渡、实现“中国梦”的伟大理想进程中应运而生的，本轮牛市的原动力并非来自企业经营情况的转好和宏观经济的改善，而是源于政府的改革预期、政策导向的大力支持和市场流动性巨大改变的推进。”本轮牛市有望贯穿中国经济转型的全过程。