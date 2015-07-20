黄金跌破1130创5年新低 中国黄金储备暴增是好是坏？

国际现货黄金周一(7月20日)亚市盘初延续近日跌势，并刷新1129.60美元/盎司的5年低位，因上周美国通胀数据向好，进一步推升了美联储年内加息的预期。同时，希腊周一料如期归还欧洲央行的贷款，且该国银行业也将恢复营业，打压避险情绪走弱。另一方面，尽管上周中国公布了惊人的黄金储备增量，但增幅尚不及多数机构的预期，并未给金价带来短暂的提振。

通胀稳步回升 美联储加息在即？

上周美国方面公布的数据显示，6月消费者物价指数(CPU)月率增长0.3%，符合市场预期，前值增长0.4%。同时，6月PPI月率增长0.4%，5月为上升0.5%。作为通胀的前瞻指标之一，PPI回升明显可能提振该国通胀未来加速反弹的前景，进而使得美联储年内升息更加的"畅通无阻"。

路透社点评称，CPI已经连续五个月出现上涨，其中起到支撑作用的是汽油价格出现上涨，此外鸡蛋价格则录得了1973年8月来最大增幅，因禽流感的出现影响了美国大型农场的鸡蛋供应，从而推升了美国整体食品价格，进一步表明美国当前通胀已经企稳或为年内加息提供更多依据。

另外，美国商务部(DOC)周五(7月17日)公布的数据显示，美国6月新屋开工年化月率增长9.8%至117.4万户创2007年11月以来第二高水平；美国6月营建许可升至134.5万户，创八年以来的高位。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)上周重申，美联储仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。

在回答议员提问期间，耶伦称，如果推迟2006年以来的首次加息，可能将迫使美联储通过加快后面的升息速度来奋力追赶。稍微早一点加息的优势是，美联储或许会有一个更为渐进的加息过程。

巴克莱（Barclays）在近期的一份报告中表示，美联储预计将要加息，第三季度可能是黄金最为疲软的时期。但该行为，黄金跌至1100下方可能促使生产商做出反应，并藉此提供支撑。1000美元大关对黄金也是尤为脆弱的水平，因为早前黄金ETF的建仓低于该水平，如果该水平被突破，大量的黄金ETF持有份额可能亏损。

中国黄金储备一夜暴增逾600吨 利好or利空？

中国人民银行(PBOC)周五(7月17日)公布的数据显示，截止2015年6月中国持有的黄金储备由此前的3389万盎司(1054.1吨)升至5331万盎司(1658.1吨)，增加了604吨，或57.3%。这是中国人民银行自2009年4月以来首次增持黄金。

在此次的增持后，中国的黄金储备取代俄罗斯，排名全球第六。但是值得注意的是，这价值609亿美元的1658吨黄金仅占中国外汇持有量的1.6%，而到2014年年末，全球的平均水平为10%。

Warwick Valley Financial Advisors的主席Ken Ford表示，中国黄金储备的增加和人民币加入SDR有关。“中国要显示出其积累了足够的黄金，但又不想吓着市场。”

瑞银集团(UBS)也认为，此次中国宣布增持黄金和人民币加入SDR或许有关系。

然而，中国1658吨的黄金储备距离此前机构的很多预期仍存在不小差距，不少国外机构猜测中国实际的黄金储备量甚至达到了3000吨。

GoldCore Ltd执行董事Mark O'Byrne称，人们本来预计中国官方增持的黄金储备会更多(但是实际仅增持了这么点)，而现在最大的问题则是中国官方是否还在继续买入黄金。

空方认为，中国官方本来应该增持更多的黄金储备(市场预计中国黄金储备可能达到3000-4000吨)，但是却没有。这也就意味着投资者不能依靠中国方面支撑黄金价格。相对黄金每年的总产量来说，中国可能还是一个相对规模较小的买家，因为6年仅仅增持了600吨。

但多方则认为，中国目前仅有1658吨，而不是市场预期的3000-4000吨，表明中国的黄金储备未来增持的空间还是很可观。由于中国希望能够增加人民币在国际上的影响力，而人民币影响力的重要部分则是需要黄金储备予以支持。虽然黄金市场情绪极度低迷，但是好消息就是：中国方面将会囤积更多的黄金。

希腊危机拨云见日 银行重新开业

据希腊政府周六(7月18日)颁布的一项政府法令，银行业将于下周一(7月20日)重新开门营业。自6月29日关闭国内银行以来，该国的银行歇业已经持续三周有余。从政府最新的法令来看，这一"尴尬"现状将会马上结束了。

法令规定：每天60欧元的取现限制将调整为允许银行客户每周取现420欧元；希腊银行卡持有人将能够在海外使用其卡片的支付功能；但仍然禁止将资金从希腊转移到海外，并限制开立新的账户。

上周希腊方面不断传来好消息，继上周一(7月13日)欧盟就希腊援助达成新的协议，希腊议会在周四(7月16日)凌晨通过了该项协议，与此同时德国联邦议会周五(7月17日)投票支持援助协议。

欧洲稳定机制(ESM)上周五在声明中称，原则上批准了一项决议，以贷款计划的向希腊提供稳定性支持。

欧盟(EU)上周五敲定了71.6亿欧元(78亿美元)的希腊过桥贷款，从而在3年期援助协议正式敲定之前向希腊提供临时的紧急援助。欧盟委员会欧元政策副主席Valdis Dombrovskis称，这一由欧盟28个成员国支持的协议可防止希腊立即出现违约。欧盟在声明中表示，贷款最长期限三个月，将最多分两批拨付。

欧盟官员希望救助协议能在8月中旬前到位，届时希腊需要从欧洲央行赎回到期债务。71.6亿欧元的过渡融资足够希腊政府撑过7月份，包括周一(7月20日)对欧洲央行的还款，但到8月份却难以为继。

然而，欧元区领导人面临说服其选民接受协议的挑战，德国周日世界报见到的一份YouGov调查显示，超过半数的德国民众也认为，与希腊敲定的协议糟糕，很多人更希望希腊离开欧元区。

黄金跌破牛市支撑线 金市悲观情绪蔓延

随着黄金价格跌破1130美元，并创下2010年来的最低水平，黄金市场的悲观情绪正在进一步蔓延。有分析师称，当前金价已经跌破15年的牛市趋势支撑，未来可能跌至800美元/盎司。

在经过数周的意见不一以及犹豫不决之后，大部分分析人士都达成一致，认为黄金价格将会在近期内继续走低。据Kitco联系的33位分析师的调查结果显示，19位作出回应，其中只有4位(或21%)认为黄金本周将会反弹；13位(或68%)认为本周金价将会继续下跌，另有2人(或11%)对本周金价持中性态度。

RJO Futures的高级市场策略师Phillip Steible表示：“在美元走强的情况下，金价承压，升息将很快到来，而即使面在恶化。金价在50日和200日移动均线下方，因此1100美元/盎司的水平也可能被打破。”

Linn & Associates旗下Ira Epstein主管Ira Epstein7月17日表示，他仍认为黄金会进一步下跌。1126至1113区间仍是黄金下行的目标。

TradingAnalysis.com创始人、著名技术分析师Todd Gordon7月17日指出，黄金可能“即将发生重大破位”并跌至800多美元/盎司。黄金已经跌破了2001年以来的一根关键趋势线支撑。如果你去看黄金从2000年低点以来的长期上升趋势，会发现趋势线已经被跌破。现在黄金开始朝200周均线前进，位于805美元/盎司。

加拿大皇家银行(RBC)分析师GeorgeGero表示，现在没有必要追逐黄金下跌趋势，他将会继续在旁边观望，等待新的买盘进入市场。他表示，“市场整体情绪非常不好，但潜在大幅反弹的可能仍然存在。目前市场上存在太多做空黄金的人，而一些小小的回升或者收高都可能使他们收到惊吓。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(7月17日)公布的周度报告显示，截至7月14日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少2941手，至4633手。

另外，SPDR黄金ETF的持有量跌到了2008年以来的最低水平。