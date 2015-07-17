未来5年原油价格将逐步回升

皇家荷兰/壳牌石油集团上游业务国际主管Andy Brown周四(7月16日)接受外媒采访时称，预计油价未来五年将逐步回升，复苏过程因全球石油持续供过于求及中国经济成长减速而放缓。

壳牌石油预计2020年前原油价格将涨至每桶90美元，这是该公司以700亿美元收购竞争对手英国天然气集团(BG Group)的主要假设。收购举措旨在帮助壳牌成为深水石油生产及液化天然气(LNG)市场的领先企业。

Brown表示，“我们并不指望油价一夜之间反弹，这需要几年时间，但我们确实认为基本面将好转。”

基于壳牌对BG提出的收购要约，该公司预计较短期内布伦特原油价格将温和回升，2016年平均将为每桶67美元，2017年为75美元。

负责该公司北美以外地区的油气生产的Brown还指出，壳牌预计在2030年前LNG供应每年增加4.60亿吨，几乎是2014年约2.40亿吨交付量的两倍；在能源体系从煤炭转至天然气的市场中，无疑前景利多LNG。

他表示，中国、东南亚、欧洲、印度、中东和南美已是壳牌认为的LNG使用量增长地区。

通常石油企业很少透露支撑他们未来策略的油价预估。英国石油公司(BP)执行长Bob Dudley近期表示，他认为“非常肯定的是，几年内”油价将维持在低位。

油价下跌提振了全球石油需求。在美国，最近几个月汽油需求升至数年高点，因汽车司机开车更多，而且大型汽车销量增加。

壳牌下游业务主管John Abbott称，消费者也利用油价下跌之势加满油箱。他负责壳牌的石油精炼和贸易业务。

他指出，“在德国和美国等使用取暖油的国家，他们利用油价低廉之际加满后花园的储油箱。一些人紧盯着油价变动。(德国)的家庭消费者取暖油库存目前已处于五年高位。”

另外，Abbott指出，“中国的情况依旧复杂。就消费者方面来说，汽车销量年增率仍是8.5%，因此人们需要燃油和润滑油。但中国重工业的石油需求正在放缓，因近年来中国经济成长减速。”

Abbott表示，“在中国，成品油的工业需求趋于稳定，就工业润滑油销售来说更略为平稳。”