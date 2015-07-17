金价下行触及8个月最低 中国市场升水略有回升

周四(7月16日)金价继续下行，触及8个月最低水平1142.1美元/盎司，市场对美联储升息的预期将美元指数推至7周最高水平，使得金价承压。周五亚市开后，金价在1145美元/盎司附近。

全球股市也在各企业强劲的报告和希腊局势缓解的背景下有所上涨。

希腊议会于当地时间周三晚间正式投票批准欧洲伙伴国要求的全面紧缩措施，这也为该国获得第三轮经济援助奠定了基础。

欧元区财长周四在一份最新的声明中称，他们周四“原则上”同意开始与希腊就新的三年期援助进行谈判，此前希腊议会投票通过了一系列被要求进行的改革。

欧元集团表示，希腊必须“在7月22日前快速实施第二轮措施”，同时“按照债权机构在合规报告中所作的建议”修改与第一轮措施相关的法规。

除了向希腊提供过桥贷款的问题之外，日内有知情人士指出，欧洲央行周四可能维持对希腊银行业的紧急流动性援助水平不变。该知情人士称，欧洲央行执委会建议暂时维持上限不变。他们透露，希腊央行要求提高15亿欧元。

另外，欧洲央行(ECB)周四宣布维持主要利率不变，行长德拉基在之后的新闻发布会上基本延续了之前的宽松论调，他表示欧洲央行将继续实施QE(量化宽松)计划直至通胀持续回升，并指出欧元区的经济将进一步温和复苏。

美国方面，美国劳工部(DOL)周四数据显示，美国7月11日季调后初请失业金人数减少1.5万至28.1万，预期28.5万，前值修正为29.6万。

美国劳工部在报告中称，美国初请失业金已经连续19周位于30万人下方，创2000年以来最长记录，表明就业市场愈加强劲。

与此同时，美国7月建筑商销售前景指数同样攀升至2005年以来最高，表明建筑加速复苏将提振经济增长。

此前，美联储(FED)主席耶伦(Janet Louise Yellen)隔夜的国会证词意外偏于鹰派，她在讲话中重申年内加息是合适的，这也提升了美元的人气。

丹斯克银行(Danske Bank)高级分析师Jens Pedersen表示：“市场开始将注意力放到美联储升息上，这对美元是有支撑的，也正因此金价走低。”

美元指数周四触及了7周高点。

道明证券(TD Securities)全球金属销售主管Amaryllis Gryllaki表示：“市场目前已经把9月升息的影响因素计入了差不多60%，因此在大宗商品走弱的背景下，美元有上涨。”

除了黄金，其它贵金属的表现也同样糟糕，铂金触及6年多低点至1000.25美元/盎司，钯金价格则触及2012年11月以来的最低水平。

实物需求方面，上海黄金交易所(SGE)的金价升水小幅上涨到2至4美元/盎司间。

瑞士宝盛银行(Julius Baer)在报告中表示：“黄金仍然不受投资者们的欢迎，但由于中国买家为寻求股市和房产之外别的选择，可能重返黄金市场，将是一大看多因素。”