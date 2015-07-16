升息希腊等因素齐发力 黄金承压难回1150上方

周三(7月15日)黄金市场触及四个月低点，周四金价继续小幅下行，在1150美元/盎司下方波动。美联储主席耶伦(Janet Yellen)的国会证词所显露的鹰派倾向使得黄金市场受到升息预期的打击。周四亚盘金价最低触及1145美元/盎司，午市在1147附近波动。

本周三美联储主席耶伦出席了美国国会听证，陈述了美国经济状况并阐述了美联储的货币政策。耶伦重申美联储仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。

耶伦在为美国众议院金融服务委员会准备的证词陈述中称，“如果美国经济朝着我们预期的方向发展，经济条件有可能让今年某个时候上调联邦基金利率是适宜的，”证实了认为美联储在维持近零利率长达逾六年后，准备逐步升息的观点。

耶伦向众议院金融服务委员会递交了书面声明。该声明基本与她近期的公开言论一致，也与最近美联储政策委员会公布的政策声明一致。但她的声明中确实包括了明确扞卫美联储“透明和责任”的内容。

受耶伦证词影响，周三金价一度非常接近今年3月17日1143美元/盎司的低点。

汇丰银行(HSBC)分析师James Steel表示，金融市场早在2013年就开始讨论美联储可能的升息了，而黄金自此就开始了下跌。

Steel表示：“这让我们认为，美联储升息引发的金价下跌已经大部分出现了，而金价对升息到来的反应，无论升息在何时发生，都将是比较平淡也比较短期的。”

Steel认为，金价能够维持在1100美元/盎司上方，尽管近期会有买盘带来的看空动能。

旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周三重申美联储应该在年内加息，等太久再加息会有风险。9月将是首次加息的“非常可行”的时间，同时仍预计年内将加息2次，但需要关注经济数据的表现。

此外，美国劳工部公布的数据显示，6月生产者物价指数(PPI)上升0.4%，为连续第二个月上升，且优于分析师预估的上升0.2%。5月为上升0.5%。作为通胀的前瞻指标之一，PPI回升明显可能提振该国通胀未来加速反弹的前景，进而使得美联储年内升息更加的畅通无阻。

此外，在希腊方面，希腊议会周三晚间正式投票批准欧洲伙伴国要求的全面紧缩措施，以期开始商谈数以十亿欧元计的救助方案。接近破产的希腊需要获得进一步救助，才能继续留在欧元区。

这一方案在总共300个席位的议会中得到229张赞成票。

这一结果为希腊与欧洲伙伴开始第三轮救助谈判铺平道路，不过党内意见分歧令齐普拉斯政府的未来仍不确定。一名政府官员表示，齐普拉斯在投票开始前对Syriza议员发表讲话，警告称他需要自己政党的支持以保住总理职位。

SPDR黄金ETF尽管本周出现了流入，但价格却在周三触及五年低点。

在实物黄金需求方面，上海黄金交易所(SGE)的金价升水略有上涨，达到了2至4美元/盎司间。