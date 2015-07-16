女王引利好大军助美元横扫全场 央行降息加元重挫

本周三(7月15日)美联储主席珍妮特耶伦(Janet Yellen)出席了美国国会听证，陈述了美国经济状况并阐述了美联储的货币政策。耶伦重申美联储仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。

耶伦在为美国众议院金融服务委员会准备的证词陈述中称，“如果美国经济朝着我们预期的方向发展，经济条件有可能让今年某个时候上调联邦基金利率是适宜的，”证实了认为美联储在维持近零利率长达逾六年后，准备逐步升息的观点。

她表示，劳动力市场“还没有实现就业最大化，希腊局势依然艰难。中国在继续应对高负债、楼市疲软和金融环境动荡带来的诸多挑战。”不过，“展望未来，美国就业市场乃至整体经济进一步改善的前景依然向好。”

她向众议院金融服务委员会递交了书面声明。该声明基本与她近期的公开言论一致，也与最近美联储政策委员会公布的政策声明一致。但她的声明中确实包括了明确扞卫美联储“透明和责任”的内容。

众议院金融服务委员会的委员可能会向她提出相关问题。众议院议员在耶伦2月份上一次作证词陈述时对美联储持批评态度。在此期间的几个月里，一些议员表达了不满，他们认为美联储没有公布国会要求的全部材料。这是对美联储2012年涉嫌向一家经济顾问公司泄露信息的调查的一部分。

耶伦表示，美联储确曾拒绝上交资料，这是因为司法部在另外就此进行调查。

与耶伦证词陈述一起呈递给金融服务委员会的还有一份来自美联储的，有关经济和金融市场状况的更详细报告。

这份报告包括在全球经济趋疲的背景下美国经济坚持走自己的路将会遇到什么问题的更多细节。该报告称，美联储的政策料将与欧洲、日本和其他央行背道而驰开始升息，这种政策的分化已推高了美元汇率，并拉低了美国出口和经济增长，使得美联储政策前景的确定性降低。

耶伦讲话坚定了市场对于美联储年内加息的预期，同时随后公布的一系列数据也表现出对美元利好的态势。美国6月生产者物价指数受到提振，同时纽约联储制造业指数也脱离逾两年低点，受此影响美元指数直线飙升，突破97.00大关并继续走高。而非美货币以及大宗交易品等则受到影响全线走低。欧元、英镑、澳元、日元、加元等均出现不同程度兑美元贬值，现货黄金跌破1150美元至1146.92美元/盎司，原油尽管有美国EIA库存数据继续下降的利好消息，但是受美元走高的影响也下跌了1.5%左右。

据今天的一份政府报告称，由于燃料成本增长，美国6月生产者物价指数(PPI)增幅超过预期。作为通胀的前瞻指标之一，PPI回升明显可能提振该国通胀未来加速反弹的前景，进而使得美联储年内升息更加的"畅通无阻"。

美国劳工部周三公布的数据显示，6月PPI月率增长0.4%，5月为上升0.5%。

数据还显示，美国6月PPI年率下降0.7%，前值下跌1.1%。

物价全面回升可能会进一步促使美联储决策者在年内开始升息，美联储主席耶伦已经暗示今年加息是合适的。去年油价大跌的影响在接下来几个月的数据中将进一步消退，从而更为有利通胀上行。

道明证券美国策略师Gennadiy Goldberg在数据公布前表示：“进入下半年，美国通胀的状态看上去更加有利”，“当通胀开始爬升，传递升息必要性”就容易得多了，因此是在帮美联储的忙。

美国劳工部还在今天的报告中称，美国6月能源成本上升2.4%，汽油领涨。

数据公布之后，路透点评称，美国6月PPI数据好于预期，这很大程度上是由于6月份能源消费品价格月率上涨2.4%，汽油价格增长4.3%且食品价格上涨0.6%，尤其是受禽流感影响鸡蛋价格达到了历史新高，这表明通胀从历史低位中缓慢提振，也为美联储加息提供佐证。

有分析师人士指出，美联储开启升息之路的一个考量指标则是通胀报告，目前美国通胀水平依然远低于联储制定的2%目标。美国劳工部(DOL)将于北京时间7月17日20时30分公布6月CPI报告。

纽约联储(Federal Reserve Bank of New York)周三(7月15日)公布的数据显示，美国7月纽约联储制造业指数飙升，且脱离早前触及的逾两年以来最低水平，受益于业务前景温和改善。数据显示，美国7月纽约联储制造业指数升至3.86，预期3.00，前值-1.98。值得注意的是，该数据高于零，则表明行业扩张。

加拿大央行宣布降息 加元短线暴跌近百点

加拿大央行周三宣布继续降息0.25%，同时下调今明两年GDP增长预期。消息公布后，美元/加元飙升逾百点，刷新近6年来高位。作为能源出口型国家，加拿大今年收到原油价格下跌影响货币贬值严重，而国际原油市场的巨大竞争压力也使国内原油等支柱产业受到巨大影响，失业率飙升，导致央行在年初实施了一次降息。

最近几个月，加拿大消费价格指数（CPI）通胀率约为1%，反映了和去年同期相比，消费的能源产品价格有所下降。核心通胀率已接近2%，经济松弛产生的反通胀压力，被加元走弱和一些特殊的部门因素的暂时影响所抵消。不考虑这些短暂因素的影响，加拿大央行判断，基本通胀趋势为1.5％至1.7％。

周三加拿大央行宣布，将基准利率下调25个基点至0.5%，前值为0.75%。之前，包括法国巴黎银行在内的投行预计加央行将再度降息。加拿大央行同时宣布，将第二季度GDP预期自1.8%下调至-0.5%，将第三季度GDP预期自2.8%下调至1.5%。加央行表示，预计经济在第三季恢复增长，第四季增长开始超过潜在水平。加拿大2015年增长预期为1.1%，低于4月份预期的1.9%

央行表示，“下调2015年GDP增长预期是因为“能源行业的企业投资计划遭进一步下调，而且非能源大宗商品和非大宗商品的出口弱于预期。”此外，央行还将潜在通胀预期由1.7%下调至1.5%。央行表示，短期通胀有下行加剧的风险，预计通胀将于2017年上半年回升至2%。

加央行降息的消息公布之后，美元/加元短线飙升逾百点，最高触及1.2921，刷新近自2009年来的高位。

加拿大央行行长波洛兹就目前加拿大经济召开新闻发布会，在宣布降息之后对加拿大经济未来表示了积极乐观的看法。他表示，加拿大可能很容易较预期提前实现全产能和通胀目标，各种因素是加拿大央行在风险管理框架中移出了“中性”区域。他认为，未来几个月正面趋势将开始超过资源行业的负面趋势。

在就美联储加息预期问题上，波洛兹表示了支持，作为加拿大最大的贸易合作伙伴，美国经济优劣与加拿大经济水平息息相关。波洛兹表示，对美国加息的前景表示欢迎，因这表明美国前景更为积极。他同时表示，美国和加拿大经济同步的可能性较过去有所降低，因加拿大正在应对贸易条件的冲击。