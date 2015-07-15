伊朗核协议达成震动原油市场 恐怖数据将至美元酝酿风暴

周二接近欧市盘初，伊朗国家电视台宣布，伊朗与六大国已经达成核协议，这也标志着旷日持久的伊朗核谈判修成正果。消息公布之后，国际原油短线急挫，引领现货黄金等大宗商品继续走软。同时，加元和挪威克朗等商品货币也承压回落。晚间，美国将公布6月零售销售数据，更为引人瞩目的是明晚的耶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述。

金融市场两天之内迎来第二条重磅消息！周二(7月14日)接近欧市盘初，伊朗国家电视台宣布，伊朗与六大国已经达成核协议，这也标志着旷日持久的伊朗核谈判修成正果。消息公布之后，国际原油短线急挫，引领现货黄金等大宗商品继续走软。同时，加元和挪威克朗等商品货币也承压回落。晚间，美国将公布6月零售销售数据，更为引人瞩目的是明晚的耶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述。

伊朗核协议“终成正果” 原油加元“黯然神伤”

据《纽约时报》报道，伊朗国家电视台宣布，伊朗与六大国已经达成一项历史性的核协议。该协议的文本已经完成，只需要进行校对，最终协议就将达成。

根据维也纳的一位外交官员透露，根据该份伊朗核协议，联合国对该国的武器禁运还将维持五年，对该国的弹道导弹制裁将保留八年。

该外交官称，伊朗已经接受一个“快速恢复”制裁的的方案，如果该国违反与六大国家达成的核协议，制裁将在65天内恢复。

之前，伊朗媒体ETEMAAD曾报道，在该份协议之下，伊朗对美国的食品销售禁令被取消，同时伊朗将被允许购买飞机。

伊朗方面随后表示，根据核协议，对伊朗央行、国家石油公司、航运公司、航空和其他机构以及人员的制裁将被解除，欧盟和美国对伊朗实施的经济和金融制裁也将被解除。

Renaissance Capital的经济学家Charles Robertson表示，取消制裁后，伊朗股市有望于2016年初向海外投资者开放。他们预计，第一年的资金流入总量可能达到1万亿美元。

“我们相信，伊朗开放市场将是多年来新兴和前沿市场资产类别中最引人注目和积极的进展，”Robertson表示。“在我们眼中，伊朗是最大和最重要、而依然不让机构投资者进入的经济体。”

消息公布之后，国际油价应声下挫，美国原油期货价格最低下探50.91美元/桶，布伦特原油期货则一度触及56.95美元/桶，之后双双反弹。

DNB高级石油分析师Torbjoern Kjus表示，“油价下跌大多归因于伊朗协议达成，这是今天的大新闻。这一消息令本就供应严重过剩的石油市场进一步承压。”

Kjus指出，油价下行空间也不是非常大，也不至于因为这一消息油价就会跌去5美元，因为多数人还在等待协议细节。

除了原油之外，加元和挪威克朗等商品货币也集体走低。其中美元/加元短线拉升至1.2798，刷新近4个月高位。现货黄金也受到油价下跌的拖累，金价震荡回落至1152.74美元/盎司。

当前来看，伊朗核协议仍存在一定的不确定性。据伊朗官员表示，伊朗核协议得到执行前，对伊制裁不会解除。而一旦伊朗违反与六大国家达成的核协议，制裁将在65天内恢复。

上述伊朗官员对国家电视台称，与六大国“达成一个好的协议”。根据协议，伊朗将减少98%的浓缩铀库存，预计核协议执行需要数月时间。

之前，伊朗与六大国就伊朗核问题在维也纳的谈判已经持续2个多星期，最终达成了核协议也算是“不负众望”。在此项协议下，伊朗将遏制其核项目计划，以换取6国对其经济制裁的放松。西方6国对伊朗的制裁已经严重伤害了伊朗的经济。

最终协议“会对伊朗和全球能源市场都产生重大影响，”海外经济学家Khatija Haque和Jean Paul Pigat称。“对伊朗国内消费、投资和贸易的影响将会是巨大的。”

希腊真正问题或在后头 恐怖数据晚间大举袭来

周一希腊达成协议的消息并未能够给欧元带来好远，欧元/美元昨日一度下探至1.0995水平，美元则反而乐享欧元送上的“大礼”。

日内欧市盘中，欧元/美元小幅回升至1.1030附近，延续了窄幅震荡的格局，多空双方或将静待希腊议会的投票结果。

对于欧元不跌反张的诡异走势，花旗(Citi)策略师Josh O’Byrne认为，“欧元可能仍将举步维艰，投资者从希腊地缘政治风险消退之中找到了增加欧元空头的机会。”

美国银行财富管理公司驻俄勒冈州波特兰固定收益研究主管Jennifer Vail表示，“目前来看，他们确实更加接近达成协议，这应该会给欧元带来一些下行压力，将市场带回最初关于美元强势的预期。”

彭博策略师Vassilis Karamanis在之前的分析中就指出，在希腊议会投票表决之前，欧元/美元或将在1.0955-1.1278的空间内震荡。他表示，“当前，交易员们还不太愿意增加持仓，因为希腊谈判仍在继续。”

德国商业银行固定收益部首席分析师Karen Jones在日内的报告中表示，“欧元/美元已经彻底回吐上周涨幅，并开始承压最近震荡区间底部。目前我们对汇价走势尚未持有明显倾向立场，料欧元/美元或继续位于1.08-1.15区间内交投。尽管从小时图上来看，汇价可能反弹至1.1060附近，但失败的可能性较大。”

市场分析人士指出，迄今为止希腊与债权人达成的只是一项初步的协议。巨大的障碍依旧存在，敲定最终协议所需要经历的漫长过程随时都有可能被阻断。谈判中希腊当局的最新态度转变也可能会引发该国政局的不稳定，尽管由此造成协议无法达成的可能性并不大。

分析人士表示，在初步协议达成之后，接下来便是冗长的审批过程，且其中充满了风险。哪怕是启动下一轮援助谈判的决定也需要德国国会的批准。若希腊最终赢得协议，其它18个欧元区成员国每一个都需要在本国层面上加以确认，有一些国家需要本国议会的审批。

此外。希腊政府可能需要进行一些人事变动。总理齐普拉斯可能重组执政联盟。与新的、立场更为中性的党派结盟。不能排除建立一个全国团结政府的可能性。齐普拉斯也可能宣布重新举行大选，以民主的方式获得选民的授权。

美元则意外收到“大礼”，美元指数隔夜一度升至96.86，日内欧市盘中，汇价最高触及97.04，刷新近一周高位。

北京时间晚间20:30，美国商务部将公布美国6月零售销售月率，市场预期增长0.2%，前值增长1.2%。零售销售素有“恐怖数据”之称，该数据经常会引发市场的剧烈波动。若数据向好，美元指数或将上探7月7日高位97.24。

贝莱德投资研究所高级总监Peter Fisher周一在纽约的新闻发布会上说：“美元想要更上一层楼，必须获得美国经济数据的支持。美联储需要经济数据来作出加息决策来验证经济不错，市场需要数据来引导美元走势。美元尚未形成直线上升态势。”

除了零售数据之外，市场将聚焦周三晚间的另外一件更为重磅的事件：美联储主席耶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述。

市场将关注耶伦是否进一步给出有关升息时间的暗示。IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa表示，“如果耶伦在证词陈述中基调偏鹰，美元将获得提振，预计美元/日元将相对轻松地突破124水平。”