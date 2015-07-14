面临对冲交易压力 油价或进一步下跌

石油价格较去年已经大幅下跌，但是有些公司别无选择，仍将继续生产。

分析师认为，这意味着今年稍晚，原油生产商将有一波对冲交易。这种对冲交易将使2016年和2017年交割的原油期货价格进一步承压。

“生产商不想以更低的价格出售原油。但是，这不是想不想的问题，这是他们愿不愿等待的问题。如果不愿意等待，生产商将立即出售原油。”美银美林商品研究主管Francisco Blanch称。

在期货、期权和掉期市场做对冲交易，这能够确保石油生产商未来的出售石油价格确定下来。石油生产商的对冲交易将使油价承压。

Blanch估计，今年还需要对冲交易的原油大概有6亿至10亿桶。今年以来，石油生产商一直在做对冲交易，但是7、8月份似乎有所放缓。

Energy Aspects石油分析师Virendra Chauhan称，“我认为，更多的石油生产商将被迫进行对冲交易，以确保银行延期信贷。”一位银行家称，新的对冲交易将覆盖2016年整年和2017年部分时间。

油价去年大跌，石油生产商对未来油价的预测不如以往准确。《金融时报》援引政府数据称，尽管当时的油价超过100美元，但是石油生产商和其它企业一年前的WTI期货和期权空头头寸比当前头寸少3.94亿桶。

华尔街一名金融衍生品交易主管称，“石油生产商从来不喜欢在油价高位进行对冲交易。他们总喜欢在油价处于低位的时候进行对冲交易。”

现在，石油期货价格曲线呈上升趋势，2016年和2017年的石油期货价格高于现货价格。巴克莱能源商品研究主管Michael Cohen称，如果石油生产商加快期货合约抛售，那么未来的石油价格将承压，这将促使交易员降低未来原油库存。

“这将导致更多原油流出库存。” Cohen称，如果这种情况发生，现货原油价格将面临新的压力。

除了石油生产商对冲交易将使油价承压之外，伊朗核协议正式达成也将对油价产生不利影响。

据路透社14日援引伊朗外交官的话报道，伊朗与伊核问题六国已就伊核问题达成协议。据报道该协议中可能移除部分对伊朗的制裁以换取对伊朗核计划的限制。