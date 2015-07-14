期银净多头头寸跌至去年11月水平 瑞银称市场情绪不同

黄金市场的市场情绪继续低迷，CFTC数据显示，期金市场的多头头寸在继续被学姐，空头头寸则上涨到接近历史最高水平。

数据显示，截止7月7日当周，Comex期金的多头头寸减少了3706手，空头头寸增加了9818手，净多头头寸只剩下2099手。

目前Comex期金的净多头头寸处在去年11月以来的最低水平。

一些分析师认为，尽管空头头寸数量很大，但短期内不太可能出现空头回补。

德国商业银行(Commerzbank)表示：“我们认为，基金经理们所显现出的消极态度使得短期内不太可能出现显著的恢复。”

巴克莱(Barclays)则表示：“从技术面来看，黄金的表现非常疲软，并且没能再有市场风险的情况下受到避险需求的支持，实物需求也比较平淡。”

当然，也有一些分析师持比较积极的态度。

MKS的高级贵金属交易员Alex Thorndike称：“我们认为空头头寸的增加将能够在短期内限制下行。”

Thorndike表示，金价应该能够维持住1154至1155和1147美元/盎司间的波动区域，长期的支撑则是今年的低点1143美元/盎司。

瑞银(UBS)的分析师们则指出，目前的黄金市场和去年11月是有所不同的，当时的净多头头寸也处在目前差不多的水平。

“首先，去年11月的市场情绪比现在更看空，目前市场虽然对美联储升息有预期，对美元走强也有预期，但市场情绪总体是中性的，金价集中在目前区域。”

瑞银的分析师们指出，在10月中旬至11月初的8个交易日中，金价下跌了差不多8%，“而金价之间下跌了不到1%，并且在过去几个月基本上是在逐步震荡走低。”

此外，Comex期银也在净空头状态，达到12548手，德国商业银行(Commerzbank)的分析师们表示，这样的净空头水平已经创下纪录。

瑞银指出，目前贵金属市场的大量空头头寸表明了有上行的可能，并且金价/银价可能会有一点下降。