即使中国出现黄金抛售也难影响国际金价

近期中国A股的表现引来的大量关注，尤其对黄金市场，市场对A股下跌到底能因为避险需求推动金价，还是影响中国大妈们的黄金购买力意见不一。

上周三，上海黄金交易所(SGE)国内主力合约的交易量上涨到了5个月最高水平，当天A股大跌6%。

然而SGE交易量对国际金价所起的作业却基本为零，金价一度触及4个月最低水平的1148美元/盎司。

上周中，上海市场的金价有1.2美元/盎司的贴水，表明了市场需求的疲软。

BullionVault的研究主管Adrian Ash表示，要注意的是，中国是不出口黄金的，因此即使国内出现黄金的抛售，也很难影响到国际市场。

Ash指出，从数据来看，中国居民在过去5年花了差不多全部GDP的0.5%在买黄金上。

在上世纪90年代末的亚洲金融危机中，曾经的黄金大买家印尼和韩国都出现了黄金的大量抛售，尤其印度，在2009年年初曾经出现了自1935年以来的第一次净出口，当时印度居民都出售黄金换取现金。

但目前的中国市场，情况是不同的，Ash表示，批发商们仍然在大量进口黄金。而由于中国不能出口黄金，因此，即使金融问题带来的黄金抛售也难以影响到全球市场，换句话说，对国际金价还是不会有什么影响。