伊朗核协议达成有望 国际油价亚市跌逾1.5%

国际油价周一(7月13日)亚市盘中下跌逾1.5%，最低触及51.16美元/桶；布伦特原油期货下跌近2%，最低触及57.88美元/桶，因伊朗的核问题会谈接近达成协议，同时希腊与债权人周末未能达成救援协议，加剧了该国退欧的风险，削弱了欧元区的石油需求前景。

周一美原油期货下跌逾1.5%，最低触及51.16美元/桶；布伦特原油期货下跌近2%，最低触及57.88美元/桶。

伊朗与六国会谈接近于达成核协议，这将导致放松对伊朗制裁，换取对其核计划的遏制。伊朗可能很快向过剩的国际油市供应原油，加上中国和欧洲需求趋软，令一些分析师认为原油可能进一步下跌。

欧洲方面，希腊债务危机持续。紧急峰会持续到深夜，政界领导人争论不已，目前仍然没有结果。

由于供应仍然过剩以及经济风险环伺，已有数家银行表示调降了油价预估。

美银美林称，“原油市场数月以来面临供需均衡的情况很疲弱。现在来自希腊、伊朗及中国的宏观面风险，让已是糟糕的宏观面雪上加霜。”

该行还称，美国原油价格可能很快就会在2015年第三季跌破我们的每桶50元目标。

德国商业银行称，“中国汽车工业协会将其今年汽车销量预估增幅从7%大幅降至3%，这无疑将对汽油需求有破坏性影响，”

德国商业银行指出，布伦特原油和美国原油有可能分别跌破每桶55和50美元。

北京时间12:33，NYMEX原油期货报51.88美元/桶；布伦特原油期货报57.88美元/桶。