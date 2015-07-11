沪指超级蹦极演股疯 希腊破局在即欧元喜？

无休止的希腊债务迷局在本周末有望最终找到解决问题的答案，中国A股市场再次引得全球投资人侧目，上半周还在上演千股跌停的惨剧，但周四周五个股绝地反击，未停牌股集体连续涨停，当局的一系列救市举措修补市场信心的同时，也部分挽回了市场风险偏好的人气。

与此同时，美联储(FED)的会议纪要及主席耶伦周五(7月10日)的讲话重申了此前观点，即年内加息有望，但仍以数据形势为参考。

欧元更多参考希腊债局的变化来决定涨跌，欧元/美元在经历一段震荡筑底行情后，周末前希腊方面做出的让步激发汇价加速上涨至1.1215的近两周高位。

而受全球市场风险偏好情绪的影响，美元/日元本周走出了V字反转，汇价一度下探至120.40，但周末前收复122.50上方。

此外，英镑也迎来了久违反弹，但澳纽及加元在先前跌落后仅录得温和整固。

当周要闻盘点

满血复活千股涨停 A股大玩变脸演超级蹦极

A股市场无疑是全球金融市场近期的关注焦点，在周四大力反弹5.8%后，中国股市沪综指周五收升4.5%，两天内沪综指累计上涨近600点，扳回前半周的失地，大盘全周累计上涨5.2%终结连三周跌势。

在监管层连续密集的政策出台后，中国股市本周企稳并连续出现大幅上涨行情。继周四多头绝地大力反击后，市场周五继续报复性反弹，连两日千股涨停盛况令投资者重现欢颜。然而股市本周呈极端戏剧化走势，有市场人士总结称：前三天是卖不掉，后两天又变成买不到。股疯之癫狂状令人吃惊，任何能抢到的股票都似乎变成了香饽饽。

有分析认为，近期国家救市政策的累积效应发酵，再加上相当多个股有很强的技术性反弹动能，大盘周四和周五轻松地脱离低位。不过这种良好局面令国家队救市力度下降，增量资金入场迟缓，再加上大量停牌的上市公司逐渐复牌，股指继续大幅冲高的可能性不大，下周个股将出现分化。

申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示，“大盘左右摇晃，还未稳定，就象船还未靠稳。短期大盘需要休养一段时间，恢复元气没有那么快。”

尽管周五政策面终于恢复平静，但前期发布的多项政策的利好效应仍在。分析师普遍将周四和周五上涨归功于政策效应和个股超跌反弹。

超过一千余只个股近日集中临时停牌，以避过全线普跌的困难时期。截止周五，沪深两市还有1,374只A股停牌，占A股总量的一半，其中深市中小板和创业板分别有507只和279只停牌。

但自周五起，已有一些公司陆续公告恢复交易。据上海证券报周五报导，沪深两市约有50只股票开始复牌。

下周对于股指而言，一个有利因素是在此次国家救市大背景下，股市资金面压力较往常减轻不少。首次公开发行(IPO)暂停，而国家队救市买入股票短期不会出售，券商自营持有股票不会减持，上市公司股东及高管不减持反而增持，国资委系统持有的股票近期不会减持，给股市带来一个短期的“温室”环境。

FOMC 6月会议纪要乏新意 未对加息时机提供线索

美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议纪要于北京时间周四(7月9日)凌晨发布，内容显示，许多美联储官员在6月份FOMC会议上表示，希望在加息之前有更多的依据来支撑经济增速走强。大量官员谨慎地看待过早加息。部分美联储官员表示，达到加息的诸多条件，或者很快就会达到。

许多美联储官员担心，如果希腊债务僵局不能得到化解，恐怕会蔓延至美国市场。数名美联储官员并不确定希腊和债权人会达成协议。大多数美联储官员希望劳动力资源利用方面取得进一步进展，部分官员称利用率缺口会在年底弥合。美国就业市场条件在3-6月份期间一定程度上得到改善。数名美联储官员希望在FOMC首次加息之后仍然将行动与数据挂钩。

素有美联储通讯社之称的华尔街日报记者Joe Hilsenrath称，官员们上次结束会议后发布的声明称，近十年来的首次加息时点可能最快于9月到来，但纪要对于这背后的讨论提供的线索不多。Hilsenrath指出，目前来看，7月加息的可能性非常小，因美联储官员会认为7月28-29日政策会议前的数据不足以支撑该做法。

因为之前4月的会议纪要显示，美联储认为6月数据不可能提供足够信息支持加息。Hilsenrath还表示，美联储官员普遍认为他们对经济活动和劳动市场的预测风险处于均衡，但他们也提供一些需谨慎评估展望的理由。

耶伦讲话定调年内加息

美联储主席耶伦周五发表讲话，对近期美国经济以及世界经济近期问题发表了看法，并着重对美国劳动力市场近期走势发表了自己的看法。耶伦重申了她认为年内美联储应该加息的观点。

在美国经济方面，耶伦表示，第一季度强劲的美元限制了出口。她认为，强劲的美元和原油价格下跌拖累了美国经济增速。目前就业市场正在改善，但仍未完全复苏。耶伦重申，今年加息将是合适之举，并预计收紧步伐是循序渐进的。

耶伦重申美联储处于在今年稍晚首次加息的道路上。但她同时表示说，意外事件可能导致首次加息时点延迟或提前。叶轮警告说，经济和通胀前景非常不确定，这些方面的意外事件将可能影响美联储未来政策制定。

在就业市场方面，耶伦指出，从制造业向服务业的转型可能提高临时工在经济中的比重。非自愿的临时工可能从充分就业的水平提升。薪资迹象并不完全明晰，但初步显示增长。强势美元和低油价的临时影响将在2016年初前从通胀指标中消退。她同时认为，若通胀预期不稳定，则会更加担心低通胀。耶伦认为，薪资增长的初步迹象显示经济可能正在接近充分就业。

在本次讲话中，耶伦未提及中国股市问题，对希腊债务危机最新的影响也是轻轻带过。

华尔街日报点评认为，耶伦本次讲话最值得关注的是对美国薪资问题的观点转变，尽管近期薪资指标错综复杂，但耶伦表示，其他一些薪资指标出现了上涨迹象，显示美国薪资水平实际正在接近充分就业。充分就业问题是美联储劳动力市场稳定以及通胀水平回升的双重目标重要关键问题。

欧债局势现曙光 周末峰会或实现突破

虽然希腊债务危机的长时间扯皮让投资者“厌烦”，但事件的突破性进展在周五(7月10日)外汇市场激起巨大波动，此前态度强硬的希腊左翼联盟政府在最后关口提出的改革换贷款协议大幅向债权人要求靠拢。欧元区多名官员表示希腊政府已经表现出留在欧元区的诚意。

相应地，国际债权人方面的立场也明显放缓，尤其是之前坚决反对减记希腊债务的德国财长也改口承认需要重组希腊部分债务。

希腊的这一改革方案将被提交至周六的欧元集团财长紧急会议。若欧元集团财长认可该方案，则周日的欧盟峰会或将顺利批准这一对希腊的第三轮援助计划；但也有可能得到欧元集团财长会议的批准后，欧盟可能取消周日的峰会。

周五德国社会民主党主席Schaefer表示，希腊最新提交的改革方案为债务协商打下了好基础。

Schaefer和社民党是总理默克尔所在的基民盟的成员，Schaefer表示：“（提交改革方案）是希腊的一项重要进步，虽然这种事应该很早之前就做了。”

他呼吁，与希腊的对话应当着重于如何让希腊留在欧元区，并补充“谈论希腊退欧这种天方夜谭”的行为必须停止。

而希腊债局是否就此朝着积极的方向推进，周末两日的欧盟会议进程将给出最终的答案。

下周市场展望

外汇市场近期被希腊和中国所牵引，周末继续举行的会议将市场不确定性一直保持到周五(7月10日)收市，中国股市的凌厉反弹激起了部分风险情绪，但或许只有希腊危机在周末期间找到持续的解决方案才能真正鼓动市场信心。

汇市影响方面，尽管市场存在不确定性，但美元仍有望跑赢英镑和瑞郎，如果下周希腊危机升级，欧元/美元可能走软，汇价也会拖累其他欧系币种下跌。

与此同时，希腊解决方案可能帮到欧元，但因此作为欧元避险替代选择和英镑和瑞郎的需求势必退潮。目前与风险情绪联动的美元有望从中收益。

而看好美元前景的原因也在于汇价与风险联动型资产的正相关性，同时在避险风潮起势时，美元也能提供无与伦比的流动性。我们认为周末期间的希腊协议有机会出炉，这样投资者的注意力将重回美联储(FED)的货币政策姿态。

下周美联储主席耶伦(Janet Louise Yellen)将来到聚光灯下，或进一步提升年内加息的预期。这有望助推美元走高，而美元/日元可能在此种环境下获益良多。

下周事件包括：

欧元：欧洲央行(ECB)和希腊，周末期间欧元集团会议和欧盟峰会的结果将起决定性作用，市场将针对希腊退欧与否的风险来决定是否继续买回欧元，欧元前景方面，反弹或许提供了做空的机会。

美元：耶伦周三晚间的亨弗里斯·霍金斯(Humphrey Hawkins)的半年度国会证词将备受关注，这次亮相又为耶伦提供了让市场提前做好加息准备的机会——时间抑或是9月。

英镑：由于加息预期相比美联储示弱，因此市场或倾向于逢高做空英镑，下周公布的英国通胀数据很难为加息预期添砖加瓦。

加元：下周的加拿大央行货币政策例会多半将没有正常调整，但央行姿态抑或鸽派，会后声明内容将是关键。

下周重要经济数据和事件

周一

中国 6月贸易帐

12:30 日本 5月工业产出修正值

国际财经大事 ：

21:00 欧元区财长在布鲁塞尔召开会议

00:00 欧盟所有成员国将举行一场紧急峰会，讨论如何避免希腊金融崩溃的影响

周二

16:30 英国 6月消费者物价指数

17:00 德国 7月ZEW经济景气指数

20:30 美国 6月零售销售

央行动态：

日本央行货币政策会议，至7月15日

国际财经大事 ：

15:00 欧盟财长在布鲁塞尔召开会议

周三

10:00 中国 第二季度国内生产总值

16:30 英国 6月失业率

17:00 瑞士 7月ZEW投资者信心指数

20:30 美国 6月生产者物价指数

央行动态：

日本央行货币政策会议，公布利率的决定，最后一日/14:30日本央行行长黑田东彦将举行记者会

22:00 加拿大央行货币政策会议，并公布利率决定与货币政策报告

22:00 美联储主席耶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述

23:15 加拿大央行行长蒂芬·波洛兹在央行公布货币政策报告后举行记者会

周四

15:15 瑞士 5月实际零售销售

17:00 欧元区 6月调和消费者物价指数终值

20:30 美国 上周季调后初请失业金人数

22:00 美国 7月费城联储制造业指数

央行动态：

19:45 欧洲央行公布利率决议/20:30召开新闻发布会

02:00 美联储发布经济状况褐皮书

22:00 美联储主席耶伦在参议院金融委员会就货币政策出席半年度国会听证

周五

20:30 加拿大 6月核心消费者物价指数

20:30 美国 6月消费者物价指数

20:30 美国 6月新屋开工

央行动态：

22:00 美联储副主席费希尔在华盛顿发表讲话

20:00 意大利央行发布季度经济公报