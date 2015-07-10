A股反弹酣畅淋漓 铁矿石价格波动性飙升至历史新高

中国股市在摆脱“黑色星期四”魔咒后，周五(7月10日)再度飙升，受此影响，铁矿石价格本周如同坐上“过山车”，连日创出单日跌幅和涨幅新纪录，其波动率因此升至历史新高。

Metal Bulletin Ltd的数据显示，青岛港品位62%的铁矿石周三暴跌10%至每干吨44.59美元这一至少六年来的最低水平后，紧接着周四疯涨9.9%至每干吨48.99美元。

铁矿石价格继上周跌10.9%之后本周已累计下挫11.4%。

CRU Group驻伦敦高级顾问Laura Brooks说道：“我觉得本周的价格走势会永远留在人们的记忆里，关键是铁矿石价格眼睁睁地跌向40美元。这令铁矿石生产商紧张不已。”

铁矿石价格大起大落之际恰逢中国股市剧烈震荡，随着政府推出多项救市措施，投资者先是避开高风险资产，随后又回归。与这种市场人气波动相伴的还有投资者对铁矿石市场供过于求局面恶化的担忧。

澳新银行(ANZ)认为，铁矿石周四反弹主要受到市场人气好转的推动，中国股市反弹缓解了对铁矿石需求的担忧。

中国股市沪综指周五早盘收涨逾5%，延续周四暴涨势头。沪综指早盘收报3,900.89点，涨191.56点或5.2%。

分析师指出，在政策利好累积效应下，周五早盘大盘继续大幅反弹，市场人气也随之改善，盘面抛压非常轻，指数迅速上涨。

首创证券分析师邵帅指出，现在就是严重超跌以后的修复性反弹，市场经过连续的大幅杀跌，很多个股被错杀，短期大盘反弹行情性质明显。

他表示，早盘银行券商、石油石化等前半周相对抗跌的品种并未涨停，显示权重股在高位已有一定的分歧。技术面上，5日均线开始拐头向上，10日均线逐渐走平，市场可能正进入到筑底的过程中。

外媒数据显示，铁矿石的10日波动性本周从7月3日的41.2飙升至95.8，创下历史新高。跟踪30日、50日和100日波动性的指标也刷新纪录。

Brooks称：“波动性重返市场，在一周之内出现如此巨大的跌幅，我认为这不可能是基本面触发的，基本面不可能这么快发生改变。价格走势主要受到市场人气的推动。”

她预计，40多美元将是下半年铁矿石价格的常态。