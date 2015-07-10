黄金遥望1170举步维艰 当心耶伦和希腊“突袭”市场

国际现货黄金周五(7月10日)亚市盘初继续徘徊在1160美元附近。周四(7月9日)因此前美联储会议纪要偏向鸽派，且上周美国初请失业金数据走高。帮助金价温和反弹并一度上探1167美元。与此同时，IMF周四下调了全球经济增长预估，并警告中国和希腊带来的风险。此外，美联储主席耶伦周五将发表讲话，且希腊周日也会迎来最后的谈判，届时可能引发金融市场的大幅波动。

初请意外反弹 鸽派Fed纪要助金价温和走高

美国劳工部(DOL)周四(7月9日)公布的数据显示，美国7月4日当周季调后初请失业金人数增加1.5万至29.7万，预期27.5万，前值修正为28.2万。由于7月4日独立日假期，以及汽车制造厂因季节性因素关门，每年的这个时间初请失业金人数都会出现一定的波动。

虽然7月4日当周初请失业金人数攀升至29.7万，但是仍然连续18周处于30万下方，创2000年以来最长纪录，表明企业雇主仍然倾向于留住员工。

数据还显示，美国7月4日当周季调后初请失业金人数四周均值升至27.95万，前值27.5万。美国6月27日当周续请失业金人数增加6.9万至233.4万，预期224.8万，前值修正为226.5万人。

数据公布后，现货黄金进一步扩大日内涨幅，并刷新1167.20美元/盎司日高。

同时，美联储(Fed)周三(7月8日)发布的6月会议记录显示，美联储官员希望在升息前需要看到更多美国经济增强的迹象，而希腊债务危机被指是重大忧虑。

会议记录显示，美联储仍对今年稍晚的升息计划感到纠结，因美国经济数据良莠不齐且海外市场动荡加剧。会议记录巩固了美联储可能不得不至少等到9月才会升息的观点。

美联储6月货币政策会议维持利率不变，会议声明称美国经济温和扩张、就业加速增长，同时发布的最新经济预测下调了今年美国GDP的增速预期，降低了明后年的利率预期。整体看，预期联储9月首次加息是合理的，但联储内部就加息时点和加息速度的分歧在加大。

联储公开市场委员会委员(FOMC)指出，“看见经济形势正朝允许首次加息的方向发展。”除了一位委员外，其他委员都表示“需要看到更多证据表明经济增长足够强劲”。

汇丰银行(HSBC)分析师周四表示，周三公布的美联储FOMC会议纪要对黄金价格产生温和提振，推动黄金缓慢走高。会议纪要结果显示，美联储官员们仍然需要看到更多经济已经开始走强并稳步复苏的迹象，然后才能考虑进行加息。短期国债收益率波动以及金融时评的观点都显示，会议纪要的结果使市场对于美联储加息的时间预期延后。

整体来说，美联储加息的决定仍然需要更多因素支持才能出现，黄金市场对于这种言论表示出温和回升的趋势。因加息推迟对美元近期涨势产生了一定程度的遏制。

美联储官员密集喊话 耶伦女王压轴登场

本周已经有4位美国地区联储官员发表了将讲话，而鹰鸽双方的观点也产生激烈的碰撞。以乔治为首的鹰派官员倾向于提早加息，而以埃文斯为首的鸽派官员却建议推迟加息至2016年。本周五(7月10日)美联储主席耶伦(Jannet Yellen)将压轴登场，同期发表讲话的还有波士顿联储主席罗森格伦。

堪萨斯联储主席乔治(Esther George)周四(7月9日)称，因通货膨胀快速回升的风险以及其他问题，如继续等待更多数据来支持首次加息，美联储(FED)可能会掉进“陷阱”。她重申温和加息是合适之举的看法，称等太久再采取行动可能会让决策者们没有多少选项而且可能是糟糕的选项。

乔治表示，美联储应更早而非更晚开始加息，我认为将利率维持在近零水平有风险。不是说应该迅速推动利率正常化或者政策应该从紧；而是希望美联储避免等待更多证据并延迟首次加息。

此前旧金山联储主席威廉姆斯曾在周三(7月8日)指出，美联储仍有可能年内加息，而他个人期望年内加息两次，并认为等太久再加息会有风险。

不过，芝加哥联储主席埃文斯周四指出，鉴于经济前景预期略微下调，通胀也未达到其预期，希望等到2016年中再加息。他认为，等更长时间以确保风险消退再行动是比较谨慎的做法。

埃文斯称，面临欧洲、中国以及其他新兴市场的风险，于加息问题上等待更长时间并不会造成伤害。全球风险在近几周来上升，低通胀仍是美国和海外面临的疑虑。

同时，美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota)周四也表示，长期中性利率水平大幅下降将加大美联储(FED)履行职责的难度。他在美联储任职的最后几年都认为，美联储应该进一步放松政策以提振仍顽固地保持在2%目标下方的通胀率。

德国意外做出让步 希腊达成协议现曙光？

希腊政府周四(7月9日)如之前承诺的一样向欧元区债权人提交了一份改革方案，希望赶得及获得新资金以免于破产，并且拟于周五(7月10日)在议会举行投票以获准立即行动。

欧元集团主席戴塞尔布卢姆随后证实，已收到相关文件，并通过发言人表示，在欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)的专家完成评估之前，他不会发表任何评论。

希腊一名政府官员称，议会将被要求批准政府参与有关获得新资金前实施的“先行措施”的协商，这是说服疑虑重重的债权人相信希腊诚意的关键一步。

希腊总理齐普拉斯一整天都在与内阁起草增税、退休金改革和经济自由化措施的最终方案，这关系到希腊能否继续留在欧元。如果欧元区领导人在本周日(7月12日)的峰会上同意在这些提议的基础上，可以开始三年期贷款协商、并提供过桥贷款以维持希腊正常运作，那么希腊下周就需要投票使其成为法律。

作为希腊最大的债权国，德国方面周四也做出一点儿让步，承认希腊需要部分债务重组，作为中期可持续公共财政新计划的一部分。立场强硬的德国财长朔伊布勒作出上述表示时，距离希腊提交改革计划的最终期限只剩几个小时。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)也与国际社会越来越多的人一道，呼吁给予希腊某种形式的债务减免，作为新债务协议的措施之一。图斯克将在周日主持有关希腊问题的欧元区紧急峰会。

如果周日未能达成债务协议，其中包括向希腊政府拨付资金以应付未来几周的偿债需求的内容，那么希腊银行业下周就可能破产。

IMF下调全球经济增长预估

国际货币基金组织(IMF)周四(7月9日)下调了2015年全球经济增长预估，原因包括第一季度美国表现趋弱。同时IMF一并警告称，中国的金融市场动荡和希腊问题令未来蒙上阴影。

IMF周四公布的《世界经济展望》修正报告中显示，2015年世界经济将增长3.3%，低于4月3.5%的预估，同时也低于2014年3.4%的增幅。IMF还维持明年增幅预估在3.8%不变。

虽然IMF维持了中国和欧元区今年的经济预估，但却明确指出，两个经济体是潜在风险的来源。中国股市最近几周大幅下跌，希腊也在艰难地与欧洲债权人谈判，以便留在欧元区内。

此次全球经济增速的下调主要因为美国，IMF目前预计美国今年经济将增长2.5%，4月预估增长3.1%。IMF本周重申，建议美联储等到明年上半年再加息，预计届时薪资和物价增幅都将加快。

IMF认为，美国经济的回撤是“临时的”，随着薪资走高及雇主招聘雇员，这一世界最大经济体的消费和投资仍将加快。但是，IMF也警告，世界经济复苏的风险依然“倾向于下行”。

分析师怎么看金价？

加拿大皇家银行(RBC)贵金属分析师Geroge Gero周四表示，黄金价格目前出现更大的波动性，黄金期货仓位的建仓兴趣似乎一直保持高涨。这是明显的看涨信号。

中国股市回升以及周三美联储方面继续重申近期经济指标未达到加息标准的消息使黄金在周四早盘出现空头回补。

Geroge Gero指出，多头建仓的情绪在之前的跌势中以及今天一直保持高涨，市场中仍有多数人相信黄金将会反弹，这表示近期仍然会出现更多波动，同时也会有更多看涨黄金的情绪出现。

凯投宏观(Capital Economics)分析师周三(7月8日)表示，黄金和白银价格自行推动出现一轮反弹趋势，近期如有新推动可能继续上涨。

最近的调查显示，白银价格和黄金价格的相关性为正值。分析师表示，鉴于目前的贵金属等大宗交易品受到的挤压程度来看，整体展望仍然是看涨的趋势。凯投宏观继续坚持之前的观点，认为黄金在年末将会涨至1275美元/盎司。

瑞银(UBS)表示，尽管希腊局势和中国股市的表现没能为黄金市场带来什么避险需求，但相较别的大宗商品，黄金的表现还是相对较好的。

此外，瑞银还指出，尽管中国股市的修正应当对黄金有利，但看起来这种情况并不会发生。大量涌入股市的投资者并不是本身持有黄金头寸的投资者，对股市的关注反而影响了黄金的买盘，因此，股市的修正不一定就带来黄金配置的增加。

不过，高盛(Goldman Sachs)分析师周三(7月8日)表示，继续坚持认为美元将会走强，美国经济将会在第一季度疲软中走出来，并继续经济的稳定复苏，而美联储年内也将会首次加息，这些因素都将会使黄金价格继续承压。

高盛分析师指出，我们对金价3个月的预期使1180美元/盎司。6个月的预期为1150美元/盎司，而在12个月之后的预期为1050美元/盎司。