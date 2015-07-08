中国股灾对实体经济冲击有限 但令中产阶层梦碎

中国股市正经历有史以来最严重的一场危机。面对仍在延续的股灾，部分券商分析报告预期其对中国实体经济的冲击有限，而且也不会给金融体系带来系统性风险，但蒸发的数万亿市值却令中国中产阶层梦碎。

根据路透汇总，包括光大证券、海通以及瑞银等投行报告都认为，股市暴跌对经济的整体负面影响有限，由此引发金融危机或经济危机的可能性也极小，并相信本轮政府救市的重要目标就是降低股市的高杠杆。

“中国股市在经历了长达近七年的熊市之后，从2014年下半年开始，进入了新一轮活跃时期，本轮的活跃是在稳增长的宽松政策下开启，在移动互联网经济快速发展下前行，特别是一些投资者是在加杠杆的基础上进入市场，其承担的市场风险也更大。”民生证券首席经济学家邱晓华称。

他认为，总的看资本市场的活跃期还在延续，中国牛市的上半场已经暂时谢幕，下半场正在酝酿开启，近期大调整就是一个必然的事情。

“但即便调整，也还不会改变发展的逻辑，中国的资本市场还是一个需要进一步发展的市场，也是一个值得期待的市场。”邱晓华称。

海通证券的报告也认为，2013年中国债市去完杠杆后迎来长期慢牛，当下股票市场在挤兑效应下悲观情绪弥漫，以史为鉴，相信只要去掉高杠杆这个毒瘤，中国资本市场的明天依然充满希望。

缘于清查场外配资及去杠杆，中国股市沪综指.SSEC自6月中旬以来累计暴跌30%，加剧了外界对中国经济下行压力加大的忧虑。尽管中国政府近期已祭出多项救市措施，但目前仍未止泻。

周三包括中国央行、国资委等部委均纷纷发声，表态支持中国股市稳定，提供流动性支持等，沪综指在开盘重挫7%后虽一度收敛跌幅，但午后再度下行，目前跌幅仍逾6%。

中国股市的狂跌亦动摇了投资者原本就受到希腊债务危机困扰的信心，并累及亚洲股市周三下挫。其中MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS延续盘初跌势，下跌2.5%；日股日经指数.N225下滑1.5%。

**股灾尚无碍实体经济**

面对这场突如其来的股灾，瑞银中国首席经济学家汪涛指出，尽管此前股市大涨、股票投资者迅速增加，但股票资产在家庭金融财富中占比仅有大约20%，远低于存款占比54%；如果把不动产财富纳入进来，股票资产在家庭财富中占比会进一步下降到12-13%。

瑞银在周三最新报告中认为，中国股市震荡对实体经济的冲击有限，而且应不会给金融体系带来系统性风险。该投行维持对中国2015年经济成长6.8%的预估不变，并重申资本账户可兑换不应加快进行，除非在国企和金融业改革领域取得更大进展。

光大证券首席经济学家徐高基于中国股市震荡风险在金融体系内部的传染性，以及金融风险向实体经济的传导路径的估算结果表明，股市暴跌虽然会让经济增长略微减速，但整体负面影响有限。由股市暴跌引发金融危机或经济危机的可能性极小。

在光大证券所做的压力测试中，在非常极端的情况下（上证综指跌到2,000点，融资盘一直不平仓），融资盘可能给券商带来约3,000亿的损失，给银行带来不超过4,000亿的损失，还不至于威胁到金融体系的稳定。

徐高并认为，从金融风险向实体经济传导的资产负债表和信贷两个渠道来看，股市动荡对实体经济的威胁也不大。但如果此次股市大跌后金融活动趋向萎靡，全社会GDP增速可能因而损失0.6个百分点。

**股灾击碎中产阶层财富增值梦**

对于寄望通过股市实现财富快速增值的中国中产阶层，此轮股灾无疑于噩梦一场。

中国股市在过去三周蒸发的市值已达23,600亿美元，相当于希腊去年GDP的10倍，也将全球原本聚焦于希腊债务危机的目光转移到了中国股市。

“您都已经抗了这么久，不如就再坚持一下吧。”招商银行北京分行的一位理财经理周三早晨开盘不久在电话中力劝要求赎回基金并清仓的客户。但在劝说无效后，该位女经理无奈地接受了客户的要求。

而微信上一则“刚通知一个客户平仓，一个大男人哭了，上周自己平掉还有150万人民币，今天被强平只剩19万，亏了600多万”的贴子，也让不少割肉后心痛不已的投资者心理略感平衡。

按照中登公司截至6月26日的期末持仓人数5,076.6万进行计算，上周人均亏损约15.17万元，近三周累计人均亏损近41.3万元。而按照2014年全国人均年工资49,969元计算，每人近三周约亏掉八年工资。

“这次股灾直接自发改善了中国收入分配的格局，大家都从中产一下子变成贫农，估计今年的基尼系数贫富差距不会那么大了。”一位投资者调侃道。