谁还信V型坑？万亿资金能让A股起死回生吗？

近两周以来，面对A股历史罕见的快速下跌，中国监管部门快速反应，连发多项利好，然而多方始终无法组织起有效的反攻使投资者信心倍受打击，上证指数在短短半个月内跌去了1500点，堪比2008年经济危机的下跌速度。

为应对市场无序惨跌，最近数日，“救市”大计来到了最高潮：

7月4日上午，证监会召集了21家证券公司商讨维稳中国资本市场，当晚这21家券商宣布以2015年6月底净资产的15%出资合计不低于1200亿元，用于投资蓝筹ETF。

就在券商、公募基金拿出真金白银向场内输血，提振投资者信心后，上市公司继续释放利好，不断对空头进行“王炸”。28家已获得IPO资格的准上市公司，通过上海证券交易所和深圳证券交易所公告，称因近期市场波动较大，决定暂缓后续发行工作，已启动申购程序的申购资金退回，近4万亿申购资金有望重新回到二级市场驰援多头。

央行也加入针对A股的救市行动中，7月5日证监会发布公告称，为维护股票市场稳定，充分发挥中国证券金融股份有限公司的作用，多渠道筹集资金，扩大业务规模，增强维护市场稳定的能力。中国人民银行将协助通过多种形式给予中国证券金融股份有限公司流动性支持。

即便如此，A股仍大面积急速沉底。上证指数周二再度下挫。

不过以中国银行为代表的银行股继续成为护盘对象集体逆势大涨。分析师认为，低估值且权重大的银行股容易撬动大盘指数，显然已成国家队护盘的武器，但对该板块后市能否继续担当护盘大任，存在分歧。

中信证券银行业分析师向启观点认为，对国家队资金而言，能够选择的品种不多，银行股在指数里权重大，能起到稳住大盘的作用。

民生证券分析师李少君认为，面对股市暴跌，既不要因连续下跌而认为牛市结束，也不要认为市场会以暴涨的形式迅速结束牛市的第二阶段。

第二阶段在经济筑底、增量资产入场进入后期和风险情绪高涨延续情况下，市场将在震荡慢牛中对资产错配进行自我调整。在本轮牛市中发挥催化作用的杠杆资金已经出现拐点迹象，两融绝对规模连续下降，市场的震荡也仍将延续。

此轮调整始于一般性技术调整，然后在资金供给不足的情况下出现两融规模下降、市场加速下行的特征。从融资余额变化趋势看，牛市降杠杆过程可能仍将持续，在增量资金供血不足、股票供给速度延续的情况下，短期内市场深蹲后起跳动力尚不足，调整的时间不宜低估。正所谓“5000点，相见时难别亦难”，“攻5000点难，守5000点亦难”。

李少君估算，本轮牛市自2014年6月以来增量资金规模可能在6-8万亿之间，在此期间场内融资贡献逾1.7万亿，有市场观点估计场外融资规模净增超过1万亿。

根据这些数据推算，场内外融资盘占增量资金的比重已不可忽视。如果有人说本轮牛市的逻辑之一是增量资金逻辑，那么这个逻辑中就存在着不可忽视的比重的资金，具有催化特性。这种催化特性加速了市场的上涨或下跌。

巴菲特：做空者要小心

巴菲特曾在2001年股东大会上的表示，许多人因做空而毁灭，做空会让你破产。你会看到许多股票的价格远远超过其内在价值，股价是内在价值5-10倍的现象很普遍，但很少看到股价是内在价值10-20%的情况。所以，你可能认为做空很容易，但实际上不是。