油价压力山大：伊朗计划将原油出口量翻番

伊朗政府高级官员表示，一旦针对该国的贸易制裁被解除，伊朗将会把原油出口量翻番，并且会力推石油输出国组织的其他成员国调整这个合作性垄断组织的配额系统。

伊朗的这两项主张都势必引发与沙特阿拉伯之间的冲突，后者正竭力提高本国的出口量，并坚决反对将当前的总产量配额调整为对每个石油输出国组织成员国制定单独的产量限制。

伊朗的做法显示，如果政府与六大国达成一个协议，以限制核发展项目来交换对制裁措施的解除，该国全面重返出口市场将会对目前由多个大产油国所把持的市场现状造成什么样的冲击，

协议达成的最新截止期是本周二，各方官员都表示，签约的所有要素都已经在周末期间就位，但是也有一些非常重要的胶着点需要解决。

根据伊朗石油部规划及监督副部长曼苏尔·莫阿扎米（Mansour Moazami）的说法，一旦制裁被解除，伊朗的原油出口规模将可以达到每天230万桶，而目前的出口量仅仅是每天120万桶。他在访问中表示，“我们就像是在跑道上等待起飞的飞行员。这就是这个国家目前的状态。”

伊朗已经开始了与欧盟境内很多前客户的接触，包括贸易巨头维托尔，大石油企业荷兰皇家壳牌，法国道达尔以及意大利埃尼集团，同时也继续与亚洲的现有进口国家进行沟通，希望它们帮助该国消化将会出现的新出口量，或者是在制裁解除之后前往该国进行油田投资。

伊朗拥有世界第四大石油储备，当前产能是每天约400万桶。如果不对生产进行限制的话，伊朗将是石油输出国组织内的第二大产油国。

欧盟从2012年开始对伊朗实施制裁，禁止从该国进口原油，不允许大多数大石油公司与伊朗进行合作。与此同时，美国也一直对亚洲国家施压，要求减少从伊朗的采购。

伊朗石油产量的重返对世界原油市场而言也处在一个极为敏感的时间点。

作为全球油价基准的伦敦布伦特原油期货合约报价在过去一年中下跌超过45%，目前处于每桶61美元左右。全球市场中的供应比需求要高出每天约200万桶。

石油输出国组织成员国正各自以创纪录的水平进行生产，这其中以伊拉克和沙特阿拉伯为甚，而并不是成员国之一的美国，也有充裕的产量。

不过也有石油市场分析人士对伊朗是否有能力如自诩的那样很快提高产量表达了怀疑。

一名石油输出国组织高级官员说，部分产油国对伊朗是否有足够的生产和出口设施，能够恢复早前每天420万桶的产量有质疑。

曼苏尔·莫阿扎米说，他不认为油价会继续下跌，因为全球经济的增长将会带动需求提升。他说，伊朗目前提出的预测是，油价会在2015年结束时达到每桶70美元。

曼苏尔·莫阿扎米强调，伊朗将会推动石油输出国组织重新采取对每个成员国制定产量配额的做法。由于这种机制造成成员国之间的摩擦，而且也并没有被它们所遵循，该组织在2011年的时候决定不再采取这种方式限制产量。

石油输出国组织在当时用共同上限的方式取代了配额制，这个限制目前是每天3000万桶。但是有高级官员说，目前看来，这个数字更像是一个指导意见而不是限制——毕竟整个集团目前的总产量早已超过了每天3100万桶。

恢复配额制需要得到石油输出国组织全体成员国的一致赞成，但是考虑到沙特阿拉伯的反对立场，这一结果不太可能出现。

曼苏尔·莫阿扎米说，“目前所采取的机制并不恰当。石油输出国组织必须恢复之前的约束能力和产量限制。”

在最近一次会议，也就是6月5日的例会中，伊朗石油部长毕扬·赞加（Bijan Zanganeh）通知石油输出国组织其他成员国的石油部长们，如果制裁被解除，该国的产量将会增加，同时建议恢复之前的配额限制。

但是沙特阿拉伯石油部长石油部长阿里·埃尔-纳伊米（Ali al-Naimi）很快否决了这一提案，称在所有假设成真之前不应该讨论提高产量的问题，并坚决反对重新实施产量配额制。

一名石油输出国组织高级官员说，该组织仅仅会在“绝对有必要的情况下”重新采取产量配额制，近期的油价崩盘并不能成为做出这样决定的理由。