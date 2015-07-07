原油技术分析：暴跌破位关键支撑 下行空间直接打开

国际原油周一(7月6日)收出带上影线的大阴线。油价上方最高升至56.79，下方最低位于52.41。

油价周一基本大幅下挫，强穿56.40后直接打开下行空间。后市甚至不排除跌至50的可能性，不过在51.15附近先有重要的支撑。

日图技术指标上看，MACD绿色动能柱放大，随机指标向下；布林通道中，油价位于下轨下方。

原油周二亚盘基本走平。原油上方关键阻力为57.00，下方关键支撑为51.15。操作上建议，谨慎看空。

油价暴跌不怪希腊 供需面利空从未消失

美国原油期货周一收报52.53美元/桶，较上周四收盘价暴跌4.40美元，跌幅达到7.7%，创下2月初来最大单日百分比跌幅，市场解读称是因为希腊周日(7月5日)公投反对撙节措施，加剧了该国退欧的风险，打压欧洲原油需求的前景。与此同时，布伦特原油期货当天也收低3.78美元，或6.3%，报56.54美元/桶。

然而，国际顶级投行高盛(Goldman)周一发布报告称，希腊危机升级对油价的拖累很小，重点是当前原油市场仍处在供应过剩的情况之中。

高盛指出，石油输出国组织(OPEC)产量激增，美国石油钻井数量反弹以及炼油利润下降都令油价承压。

高盛强调，当前原油市场还没有调整完毕，在基本面的拖累下，诸如希腊局势恶化等因素可能进一步拉低油价。

该行还表示，如果伊朗解除制裁，将招来3000万桶的靠岸浮仓原油供应。

美国产量方面，高盛认为，美国石油钻井数量上升意味着在美原油(WTI)价格接近每桶60美元时，生产商可以在成本下降30%的情况下增加产油活动，以提高收益。目前的石油钻井数量暗示今年四季度美国原油日产量增速可以达到13.5万桶，2016年增速将进一步扩大至16万桶。