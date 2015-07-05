1200亿救市 28家公司暂缓IPO

本周沪指累计跌12.07%，深成指周跌14.95%。自6月15日至7月3日的14个交易日内，沪指已经大跌近30%，创自1992年以来最大。个股更是频腰斩，逾百股跌幅超过50%。但就是在今日，包括官方、证券公司、基金公司、上市公司频推救市措施，为中国股市保驾护航！

21家证券公司投1200亿元

中国证券业协会周六(7月4日)发布公告称，2015年7月4日，21家证券公司召开会议，分析了当前股票市场形势，对我国资本市场发展充满信心，一致表示，坚决维护股票市场稳定发展。会议决定：

一、21家证券公司以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1200亿元，用于投资蓝筹股ETF。

二、上证综指在4500点以下，在2015年7月3日余额基础上，证券公司自营股票盘不减持，并择机增持。

三、上市证券公司将积极推动回购本公司股票，并推进本公司大股东增持本公司股票。

四、按照证监会发布的《证券公司融资融券业务管理办法》等相关规定，完善逆周期调节机制，及时调整保证金比例、担保证券折算率、融券业务规模等相关指标，在风险可控的前提下尽量平稳地做好客户违约处置工作。

21家证券公司包括：中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，申万宏源证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰证券股份有限公司，东方证券股份有限公司，安信证券股份有限公司，光大证券股份有限公司 ，方正证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司，长江证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，东吴证券股份有限公司，西南证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，齐鲁证券有限责任公司

28家公司暂缓IPO

周六(7月4日)晚间，IPO暂缓的消息千呼万唤始出来。上海证券交易所及深圳证券交易所发布共28家公司暂缓发行公告。

上交所发布了安记食品、读者传媒、思维列控等10家公司暂缓发行的公告。深交所发布了万里石，三夫户外等18家公司暂缓发行公告。

25家公募积极申购偏股型基金

25家公募基金公司周六(7月4日)同样召开会议，深入分析了当前资本市场形势和基金行业总体态势。今年以来，尽管市场经历大幅调整，截至7月3日偏股型基金累计净值平均增长仍达31.87%。同时，偏股型基金份额大幅增长，近两周以来仍呈现整体净申购状态。

与会公司对资本市场的未来充满信心，坚信集市场各方之力，完全有条件、有能力、有信心维护资本市场稳定健康发展。会议认为，资本市场是一个生态系统，有其自身运行规律，非理性追涨和杀跌都是危险的。市场经过近期大幅调整，很多股票已显示投资价值，为数千亿新增公募资金提供了难得的投资良机。

与会公司倡议并将积极践行：

一、打开前期限购基金的申购，为投资者提供更多选择。

二、把握市场机遇，加快偏股型基金的申报和发行，并根据基金契约规定，完成新增资金建仓。

三、参会的基金公司董事长和总经理承诺：积极申购本公司偏股型基金，并至少持有1年以上。

与会公司将积极作为，继续履行“受人之托、代人理财”职责，坚持长期投资、理性投资，齐心协力维护资本市场稳定。

参会单位：华夏基金管理公司、易方达基金管理公司、工银瑞信基金管理公司、嘉实基金管理公司、富国基金管理公司、南方基金管理公司、鹏华基金管理公司、汇添富基金管理公司、中银基金管理公司、招商基金管理公司、建信基金管理公司、国泰基金管理公司、博时基金管理公司、银华基金管理公司、大成基金管理公司、中欧基金管理公司、兴业全球基金管理公司、融通基金管理公司、华泰柏瑞基金管理公司、华商基金管理公司、东方基金管理公司、中邮创业基金管理公司、泰达宏利基金管理公司、长盛基金管理公司、国金通用基金管理公司

50家中小板发倡议书

同样是在周六，苏宁云商联合中小板50家公司发布维护市场稳定倡议书，为中国股市的向好进一步添砖加瓦。具体4条倡议内容如下：

1、积极采取回购、增持、暂不减持等措施，以实际行动维护市场稳定。

2、提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。

3、强化企业核心竞争力，加快转型升级步伐，争当做优做强的标杆。

4、率先垂范，积极回报投资者，勇当践行社会责任的排头兵。

继续推进“互联网+”

此外，国务院周六(7月4日)发布关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，提出了11项重点推进领域。

这些领域包括：创业创新、现代农业、协同制造、智慧能源、普惠金融、益民服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能。

指导意见称，在全球新一轮科技革命和产业变革中，互联网与各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力，已成为不可阻挡的时代潮流，正对各国经济社会发展产生着战略性和全局性的影响。