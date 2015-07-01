原油躲过月末一劫 却逃不出高产量牵制

伊朗核谈判未能如期在最后时刻达成协议，令原油市场松了一口气，自一个月低位快速拉升，但随之而来的供应相关消息限制了油价涨幅，同时美国API原油库存意外增加，令美国原油表现逊于布伦特原油。

由于六大国与伊朗在6月30日仍未能坚持各自红线，包括伊朗在多大程度上向联合国观察员开放核设施和军事设施，对伊朗的制裁应在何时解除以及伊朗未来核研究范围。谈判各方决定将最后期限延期一周至7月7日，而美国的最终底线是7月9日。美国总统奥巴马态度强硬，称除非伊朗接受严密的监控计划，否则将终止谈判。伊朗总统鲁哈尼表示，一旦达成协议，西方国家若违反规定，将立即重启已经暂停的核计划。

躲过初一逃不过十五，伊朗核谈判仍将有望最终达成，伊朗制裁被解除后大量原油库存冲击本就供应过剩的原油市场风险犹存。当前供应端消息也不如人意，尽管OPEC此前达成了维持3000万桶/日产量上限不变的协议，但产油国开足马力开采原油，6月OPEC原油总产出创下2012年8月以来最大规模3213.4万桶/日，产量限额名存实亡。其中沙特原油日产量保持在1035万桶记录高位，伊拉克原油日产出56.7万桶。美国能源信息署EIA月度报告显示，美国4月日均原油产量增加9000桶至970.1万桶，创1971年5月以来最高。

美国API数据显示，截止6月27日当周，原油库存意外增加190万桶，进一步增加市场忧虑。此前美国EIA库存数据显示，在驾驶季高峰，汽油库存连续两周增加，若今晚数据确认原油库存也增加，将大幅削弱原油的反弹动能。

美元指数

希腊未能在最后期限偿还IMF贷款但双方态度有所缓和，双方有望重返谈判桌，且市场对周末希腊公投结果可能是支持救助协议乐观，欧元收窄此前一个交易日剧烈涨幅，但跌幅有限，限制了美元的上行动能。美元指数自本周低点94.60一线回升，测试上周高点95.60附近水平。美国近期经济数据维持复苏势头，且美联储对年内加息不断发表肯定观点，都将为美元提供潜在支持，但在美国非农报告前市场可能保持谨慎。日内关注小非农和欧元区就希腊问题的讨论情况。技术上，美指短线陷入95.60-94.60窄区间整理，上破进一步阻力关注96.10，只有有效上破该档才有望打开进一步上行空间，下方支持关注94关口，强支持位于93.20/00。

技术分析

美国原油

日图：下破50日均线（59.10），小幅反弹但未能收于该线上方，仍可能指向62.60-56.50区间底部。

4小时图：反弹在前期整理低点59.70一线受阻，可能延续此前下行走势。

小时图：自58下方强势拉升回补本周缺口后受阻，短线仍偏弱。

综述：区间震荡可能指向底部支持，日内建议59.30一线做空，止损59.90，看向56.80。

布伦特原油

日图：窄幅整理重心略有下移，在100日均线（61.40附近）寻得支持，但短期均线仍提供打压。

4小时图：61上方寻得支持反弹但力度有限，短线仍偏弱。

小时图：在62-65震荡，方向不明。

综述：高位震荡，日内建议63上方做空，先看62附近支持，寻求反手做多机会。

周三关注：

瑞士6月SVME采购经理人指数

意大利/法国/德国/欧元区6月制造业PMI终值

英国6月制造业PMI

英央行行长卡尼讲话

美国6月ADP就业人数变化

美国6月制造业PMI

美国上周EIA库存变化