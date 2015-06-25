尼日利亚取代沙特 成为印度头号原油供应国

此外，本周中国海关公布的官方数据也显示，沙特5月对中国的原油供应也落在了俄罗斯和安哥拉的后面。这也表明，尽管沙特执行了OPEC的策略，即维持高产以挤走竞争对手，但在某些市场上沙特还是没能保住自己的地位。

数据显示，在印度5月的总石油进口中，来自非洲主要是尼日利亚和安哥拉的石油占比跳涨至26%，为逾四年来最高，4月时为15.5%左右。

同时，中东的市占率从61%降至54%，沙特日供给量约为73.24万桶，尼日利亚为74.52万桶。

印度的炼厂一直在放弃与中东供应国签订长期合约的做法，转而从现货市场购买，采购的经常是非洲石油。而非洲原油供应已经出现过剩情况，因美国页岩油产业兴盛削减了对非洲原油的需求，OPEC维持高产更是加速了这一趋势。

这种转变适值国际指标布伦特原油和中东原油价差收窄之际。尼日利亚较布伦特原油的升水在近几个月骤降，令其更具价格吸引力。

Hindustan Petroleum炼厂主管B. K. Namdeo说道，当布伦特原油较中东原油的价格升水降到每桶不足2美元时，采购西非原油来的更划算。

自去年下半年油价崩跌后，两者间的价差多徘徊在2美元以下，本周更是触及两个月来最低1.32美元。

KBC Energy分析师Haq估计，今年西非原油占印度石油进口量的平均比例料在25%之多。