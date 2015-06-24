原油市场现身说法 告诉你什么叫此一时彼一时

原油市场投资者对未来的看法在过去一年也出现了180度的逆转，从担心供应中断变为忧心供应过剩。数据显示，去年6月预计美原油(WTI)接下来三年均价为每桶92美元的分析师如今已经把价格预期下调到了每桶73.75美元。

随着国际油价自去年年中一度腰斩，原油市场投资者对未来的看法在过去一年也出现了180度的逆转，从担心供应中断变为忧心供应过剩。

下图显示了一年时间会带来怎样的变化。去年6月原油价格还高居每桶107美元之上。当时与一年后交割的原油相比，交易员甘愿为现货原油每桶多付10美元。但如今在油价在60美元附近打转之时，买家还要每桶3美元的折扣。

巴克莱驻纽约分析师Michael D. Cohen称，“自去年同期以来，我们看到市场发生了翻天覆地的转变。现在市场认为库存到今年底将持续攀升。”

去年6月，投资者担心的问题是极端武装组织“伊斯兰国”(ISIS)所取得的军事胜利有可能切断伊拉克石油供应，针对俄罗斯的制裁措施可能减缓石油产出。不过，这两方面的预期均未成为现实。

数据显示，去年6月预计美原油(WTI)接下来三年均价为每桶92美元的分析师如今已经把价格预期下调到了每桶73.75美元。

对冲基金Alexander Alternative Capital LLC驻迈阿密首席投资官Michael Corcelli表示，“一年前，所有人都一边倒，包括我自己在内。但现在情绪又发生了彻底反转。”

眼下虽然价格下挫放缓了美国页岩油的生产速度，但是OPEC仍在以创纪录速度在进行生产。美国石油供应因此充裕，供应量比去年同期增加了逾8000万桶。