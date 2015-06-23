原油生产商：50至60美元油价难不倒俄罗斯生产商

俄罗斯原油生产商Gazprom Neft的首席执行官Alexander Dyukov称，尽管原油价格低迷，但该企业将仍然在今年增加原油产量。他认为，在50至60美元/桶之间的油价是下不倒俄罗斯原油生产商的。

俄罗斯原油生产商Gazprom Neft的首席执行官Alexander Dyukov称，尽管原油价格低迷，但该企业将仍然在今年增加原油产量。

Dyukov表示，尽管目前原油市场低迷，但俄罗斯的油企仍然在增产，他认为，在50至60美元/桶之间的油价是下不倒俄罗斯原油生产商的。

Dyukov表示：“到2020年，我们的企业计划将增产33%。”

俄罗斯原油部长Alexander Novak称，俄罗斯2015年的预算案是以50美元/桶的油价为基础计算的。明年计算的油价是60美元/桶，2017天为65美元/桶。

Novak称，全球原油企业的收入下降了40%，但俄罗斯油企以卢布计算的收入则因为卢布下降而持平。

今年5月，俄罗斯自2010年以来第一次成为全球最大的原油生产国，数据显示，5月其原油和天然气产量为4528.8万桶/天，较2014年增长1.6%。

Novak称，预计今年原油价格平均比去年将有所降低，布伦特原油可能会维持在65美元/桶的水平。

Dyukov则表示，80美元/桶的油价对消费者和生产商都是比较满意的价格。短期的价格则将在75美元/桶左右，长期则可能回升到100美元/桶。